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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücü öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Levent Şimşek (35) hayatını kaybetti

25 Şubat 2018 16:21

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Atakum ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Levent Şimşek (35) hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı\'ndaki AFAD kavşağında meydana geldi. Levent Şimşek yönetimindeki 06 DD 9582 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Şimşek ağır yaralandı.
İtfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan Levent Şimşek, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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