Aydınlatma direğinde intihara kalkışan genci polis ikna etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesindeki aydınlatma direğinde intihar girişiminde bulunan Hasan İ. (27), polisler tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, bugün öğleden sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana geldi. Hastanenin otoparkında bulunan aydınlatma direğine çıkan Hasan İ., maddi imkansızlık yüzünden atlayacağını söyledi. Direğin en üstüne kadar çıkan Hasan İ.\'yi görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, direkteki Hasan İ. ile konuşmaya başladı. Polisler, bir süre konuştuktan sonra ikna olan genci direğe yanaşan itfaiye aracıyla aşağı indirdi.

Öte yandan Hasan İ.\'nin daha öncede intihar girişiminde bulunduğu ve çevredekilerin aralarında topladığı parayı vermesiyle ikna edildiği öğrenildi.

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