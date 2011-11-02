'Aydınları korkutmak için gözaltına alındım'

T24

'Bana üyesi olmakla suçlandığım örgütle ilgili hiçbir soru sorulmadı, kitaplarımı sordular'



Tututklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla bir açıklama yapan Ragıp Zarakolu, "Evimi aramak için gelen emniyet mensupları, bir yayıncının, yazarın evinde ne bulabileceklerse sadece onları buldular ve suç delili olarak onları da zapt altına aldılar" diye konuştu. Demokrat Haber'de yer alan haber şöyle:"Bu kitaplar içinde basılmış ve piyasada serbestçe satılan Ender Öndeş’in Habiba adlı kitabı, Doğan Özgüden’in Vatansız Gazeteciler kitabının 2. cildi, Yüksel Genç’in Barış Süreci ismini taşıyan kitabı, Alman Belgelerinde Ermeni Soykırımı adlı kitabın basıma hazırlanan taslakları, Eski CHP Milletvekili Sırrı Özbek’in yeni kitabına yazdığım arka kapak yazısı ve Ermeni Sözlü Tarih Çalışması isimli kitap taslağı da bulunmaktadır.''''Önümüzdeki hafta Berlin’de ve ondan sonraki tarihlerde de sırası ile Amerika Colgate Üniversitesi, Los Angeles ve Michigan’da katılacağım konferanslardan önce böyle bir tutuklamaya maruz bırakılmam karşısında, hükümetin vereceği cevapların olması gerekir. Emniyette tüm banka kartlarıma, kredi kartlarıma el konulmuş ve adli emanete alınmıştır. Yargılanma hakkımı hangi tarihte kullanabileceğim belirsizdir ve bunun aylarca sürebileceği herkesçe malumdur. Bana üyesi olmakla suçlandığım örgütle ilgili hiçbir soru sorulmamış ve yalnızca yazdığım, yayına hazırladığım eserler ve yaptığım konuşma ya da katıldığım herkese açık toplantılarla ilgili yorumlar yapılarak bilgime başvurulmuştur. Toplumsal linç kampanyası haline getirilen bu gözaltı furyasına herkesin ortaklaşa tepki göstermesi ve yasadışı uygulamalara bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum."