-AYDINLAR'DAN YILDIRIM'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılması öncesinde rahatsızlanarak Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkta yaklaşık 9 saat süren sorgusunun ardından rahatsızlanması nedeniyle, tutuklanma talebiyle sevkedildiği nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesince Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilen Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Yıldırım'ın hastaneye getirilmesinden bir süre sonra, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Yıldırım'ın kardeşi Acar Yıldırım ve yakınları ile Fenerbahçenin bazı yönetim kurulu üyeleri de hastaneye geldi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da hastaneye gelerek Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastaneye gelişinde basın mensuplarına bir açıklamada bulunmayan Aydınlar'ın daha sonra hastanenin arka kapısından çıkarak buradan ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan, Aziz Yıldırım'ın hastaneye gelmesinin ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar da hastane bahçesinde toplanırken, zaman zaman basın mensuplarıyla görüntü almamaları yönünde tartıştılar. Taraftarlar zaman zaman takımları lehine tezahüratlar da yaparken, hastanede ve çevresinde çevik kuvvetin yoğun önlem aldığı görüldü.