-AYDINLAR'DAN TEMSİLCİLERE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yeni sezonda hakemler gibi, TFF temsilcilerinin de yanlarında olacaklarını söyledi. Pendik'deki Crowne Plaza İstanbul Asia Otel'de TFF Temsilciler Kurulu tarafından üst klasman, federasyon güvenlik ve akreditasyon ile klasman temsilcilere yönelik düzenlenen ve dün başlayan 2011-2012 sezonu eğitim seminerinin açılış töreni bugün yapıldı. TFF Başkanı Aydınlar, yaptığı konuşmada, temsilcilerin futbol ailesinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Temsilcilere seslenen Aydınlar, şöyle devam etti: ''Hakemler gibi sizlerin de şartlar ne olursa olsun her zorlukta daima yanındayız. Liglerin başlamasıyla birlikte görev yaptığınız statlarda sizi sıkıntıya sokacak nahoş olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonunu temsil ettiğinizi unutmadan, sağduyuyu yitirmeden ve tamamen talimatlar doğrultusunda hareket etmenizi bekliyoruz. Eylül ayından itibaren zorlu ve rekabet düzeyi yüksek maçlara sahne olacak liglerimizde geçen yılki müspet performansınızı devam ettirmenizi arzu ediyorum.'' Aydınlar, 2011-12 sezonunun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanacağı ilk yıl olacağını belirterek, bu kanunla, temsilcilerin görevleri başındayken kamu görevlisi sayılacağını, böylece temsilcilere yönelik işlenen suçların daha ağır yaptırımlarla cezalandırılacağını ifade etti. 29 Haziran'da görev alan yeni yönetim olarak, Temsilciler Kurulu Başkanı Kemal Dinçer başta olmak üzere temsilcilere güvenlerinin tam olduğunu bildiren Aydınlar, bu güvenlerini, 3,5 yıldır görev yapan kurulda temel bir değişiklik yapmayarak gösterdiklerini belirttiler. Mehmet Ali Aydınlar, temsilcilerden, her geçen yıl kendilerini daha da geliştirmelerini ve çağa ayak uydurmaya devam etmelerini istediklerini sözlerine ekledi. Temsilciler Kurulu Başkanı Kemal Dinçer ise yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Dinçer, göreve geldikten sonra, temsilci kadrolarının FIFA normlarına uygun olarak kategorilere ayrıldığını, temsilciliğe yönelik genel kültür, spor kültürü sınavı ile bilgisayar kullanma pratiği sınavı yapılmaya başlandığını, temsilciliğe giriş alt limit yaşının 30'dan 35'e yükseltildiğini, üst limit yaşının da 55'den 50 düşürüldüğünü ve üniversite mezunu olma şartı getirildiğini belirtti. Temsilcilerin Futbol Federasyonunun en hayati organlarından birisi olduğunu kaydeden Dinçer, ''Hukuk Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu kararlarının yüzde 95'ini temsilci raporlarıyla veriyor. Eğer bu raporlar olmazsa bu kararlar sağlıklı şekilde verilemez. Bu bize bir taraftan gurur veriyor, diğer taraftan da büyük sorumluluk veriyor. Sıfır hatayla bu kurulun işlemesi için gayret gösteriyoruz'' dedi. Dinçer, kendilerine duydukları güven nedeniyle Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimine de teşekkür etti. Seminer yarın sona erecek.