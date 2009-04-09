Aydınlardan Selek'e destek

Sosyolog Pınar Selek'e Mısır çarşısı davasında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından bozulması protesto edildi



Aralarında gazeteci, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi Amargi Feminist Kitabevi'nde bir araya geldi. Dava sürecini anlatan avukat Mebuse Tekay, Selek'in tutukluluk süresince polisler ve savcılar tarafından patlamayla ilgili değil, yaptığı araştırmalarla ilgili sorgulandığını ve patlamanın kriminal ve adli tıp raporlarıyla bombadan kaynaklanmadığının belgelendiğini söyledi.



Tekay, "Selek tahliye edildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü mahkemenin talebi olmadığı ve kendisinin de böyle bir yetkisi olmadığı halde, mahkemeye patlamanın bomba sonucu olduğuna dair bir değerlendirme raporu gönderdi. Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu talebini kabul etti. Tüm bilimsel raporlar patlamanın bomba değil gazdan kaynaklandığını söylerken, Yargıtay 9. Dairesi patlayıcılar konusunda uzman olmayan jandarmaların kararını esas aldı" diye konuştu.



Oya Baydar ise Türkiye'de farklı olana suçlu gözüyle bakıldığını belirterek, "Herkesi bir hukuk faciasına dönüşebilecek bu davanın takipçisi olmaya çağırıyorum" dedi.



Adalet için Pınar Selek’le Dayanışanlar adlı grup yaptığı basın açıklamasında:



"Mahkemenin iki kez verdiği beraat kararına rağmen, on bir yıldır “bombacı” olarak yaptalanmaya çalışılan Pınar Selek tüm bu süreçte de yılmadı, çalıştı, üretti ve paylaştı. Ezilenler ötekileştirilenler aşağılanır, şiddete uğrar ve öldürülürken, doğa yağmalınırken, çocuklarlar hapse atılırken, kadınlar tecavüze uğrarken, nefret cinayetleri işlenirken, kadın sığınakları kapatılırken, vicdani retçiler gözaltına alınırken susmadı. Selekle dayanışırken aslında biz de dayatılan acziyete karşı kendi kudretimizi keşfediyoruz.



Pınar Selek’e gösterilmesi gereken adalet en çok da ülkenin ihtiyacıdır. Hepimizin ihtiyacıdır. Pınar Selek için adalet ararken adalet için de Pınar Selek gibi mücadele etmeye davet ediyoruz. "

