Aydınlardan ortak metin: Ülkemizin geleceği için insan hakları, demokrasi ve medya özgürlüğüne sahip çıkalım

Gazeteci, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim, "demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medya özgürlüğü" için ortak bir metin yayımladı.

"Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, medya özgürlüğüne birlikte sahip çıkalım..." başlığıyla yayımlanan metine imza koyan isimler şöyle:

Abdulbaki Erdoğmuş

Abdülhamit Bilici

Adalet Ağaoğlu

Ahmet Abakay

Ahmet Altan

Ahmet Gündel

Ahmet Takan

Ahmet Turan Alkan

Ahmet Ümit

Akın Birdal

Ali Bulaç

Ali Ünal

Altan Tan

Amanda Paul

Ara Güler

Aslı Aydıntaşbaş

Aslıhan Erkişi

Atilla Dorsay

Atilla Taş

Attila Tuygan

Ayhan Bilgen

Aysun Gemalmaz

Barış Yarkadaş

Baskın Oran

Bike Kocaoğlu

Burhan Özfatura

Bülent Korkusuz

Bülent Keneş

Bülent Tekin

Bülent Tezcan

Cafer Solgun

Can Öz

Cem Toker

Cemal Uşşak

Cemil Tokpınar

Cengiz Aktar

Cengiz Çandar

Cengiz Hortoğlu

Çetin Özaçıkgöz

Değer Özergün

Doğan Özgüden

Doğan Satmış

Doğu Ergil

Durmuş Yılmaz

Ekrem Dumanlı

Emin Kaya

Emine Eroğlu

Emre Kocaoğlu

Emrullah Uslu

Ercan Taştekin

Erdal Doğan

Eren Erdem

Ergun Kuzenk

Ergun Çapan

Erhan Başyurt

Erkam Tufan Aytav

Erkan Akkuş

Ertuğrul Günay

Ertuğrul Yalçınbayır

Eser Karakaş

Esra Yalazan

Ezel Akay

Fatma Dikmen

Ferdan Ergut

Ferhat Kentel

Fikret Başkaya

Fuat Keyman

Garbis Hatemo

Gökhan Kaya

Günal Kurşun

Gürcan Dağdaş

Hacı Orman

Hakan Şükür

Haluk Özdalga

Hanna Beth Sawoce

Hayko Bağdat

Herkül Millas

Hikmet Çetinkaya

Hikmet Sami Türk

Hilmi Yavuz

Hüda Kaya

Hüsnü Öndül

İbrahim Betil

İbrahim Seven

İhsan Atasoy

İhsan Yılmaz

İlhan Polat

İnci Tuğsavul

İrfan Palalı

İrfan Sönmez

İsmail Beşikçi

İsmet Demirdöğen

Joost Lagendijk

Kadri Gürsel

Kazım Güleçyüz

Kemal Abdullahoğlu

Kemal Gözler

Kemal Gülen

Kenan Yenice

Koray Çalışkan

Kürşat Mican

Lale Kemal

Levent Köker

Leyla Çelik

M. Nedim Hazar

Mahmut Konuk

Mahmut Tanal

Mehmet Altan

Mehmet Bekaroğlu

Mehmet Bozdemir

Mehmet Çetingüleç

Mehmet Gündem

Mehmet Kamış

Mehmet Özer

Mehmet Uluışık

Mehmet Yılmaz

Metin Yıkar

Muharrem Varlı

Murat Aksoy

Murat Timur

Mustafa Erdoğan

Mustafa Kuleli

Muzaffer Erdoğdu

Mümtaz'er Türköne

Naci Turan

Naim Dilmener

Nazlı Ilıcak

Nazmi Bilgin

Necati Abay

Necdet Takva

Nesrin Korkusuz

Nevval Sevindi

Nivart Bakırcıoğlu

Nur Sürer

Nuray Mert

Nuriye Akman

Nuşirevan Elçi

Oktay Etiman

Orhan Kemal Cengiz

Osman Erarslan

Ömer Laçiner

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Ömer Kavili

Ömer Taşpınar

Özcan Alper

Özcan Metin

Özgür Özel

Öztürk Türkdoğan

Pelin Batu

Pelin Cengiz

Perihan Mağden

Pervin Buldan

Pınar Ömeroğlu

Pınar Türenç

Raffi A. Hermonn

Rahmi Turan

Ragıp Zarakolu

Ramazan Gezgin

Reha Çamuroğlu

Remzi Çayır

Remzi Ketenci

Roberto Firifrini

Sabahat Akkiraz

Sait Çetinoğlu

Samim Akgönül

Savaş Genç

Sedef Kabaş

Sennur Baybuğa

Serdar Koçman

Sevgi Akarçeşme

Sezin Öney

Suat Kınıklıoğlu

Süleyman Demirkan

Süleyman Sargın

Şahin Alpay

Tahir Elçi

Tahsin Yeşildere

Tarık Toros

Turgay Oğur

Ufuk Uras

Utku Çakırözer

Ümit Kurt

Ünal Tanık

Üzeyir Aydın

Yahya Alkın

Yalçın Ergündoğan

Yasemin Çongar

Yasin Yetişgen

Yavuz Baydar

Yılma Durak

Yılmaz Karakoyunlu

Yusuf Acar

Zeynel Balkız