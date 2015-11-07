Aydınlardan ortak metin: Ülkemizin geleceği için insan hakları, demokrasi ve medya özgürlüğüne sahip çıkalım

Gazeteci, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim, "demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve medya özgürlüğü" için ortak bir metin yayımladı.
"Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, medya özgürlüğüne birlikte sahip çıkalım..." başlığıyla yayımlanan metine imza koyan isimler şöyle:
Abdulbaki Erdoğmuş
Abdülhamit Bilici
Adalet Ağaoğlu
Ahmet Abakay
Ahmet Altan
Ahmet Gündel
Ahmet Takan
Ahmet Turan Alkan
Ahmet Ümit
Akın Birdal
Ali Bulaç
Ali Ünal
Altan Tan
Amanda Paul
Ara Güler
Aslı Aydıntaşbaş
Aslıhan Erkişi
Atilla Dorsay
Atilla Taş
Attila Tuygan
Ayhan Bilgen
Aysun Gemalmaz
Barış Yarkadaş
Baskın Oran
Bike Kocaoğlu
Burhan Özfatura
Bülent Korkusuz
Bülent Keneş
Bülent Tekin
Bülent Tezcan
Cafer Solgun
Can Öz
Cem Toker
Cemal Uşşak
Cemil Tokpınar
Cengiz Aktar
Cengiz Çandar
Cengiz Hortoğlu
Çetin Özaçıkgöz
Değer Özergün
Doğan Özgüden
Doğan Satmış
Doğu Ergil
Durmuş Yılmaz
Ekrem Dumanlı
Emin Kaya
Emine Eroğlu
Emre Kocaoğlu
Emrullah Uslu
Ercan Taştekin
Erdal Doğan
Eren Erdem
Ergun Kuzenk
Ergun Çapan
Erhan Başyurt
Erkam Tufan Aytav
Erkan Akkuş
Ertuğrul Günay
Ertuğrul Yalçınbayır
Eser Karakaş
Esra Yalazan
Ezel Akay
Fatma Dikmen
Ferdan Ergut
Ferhat Kentel
Fikret Başkaya
Fuat Keyman
Garbis Hatemo
Gökhan Kaya
Günal Kurşun
Gürcan Dağdaş
Hacı Orman
Hakan Şükür
Haluk Özdalga
Hanna Beth Sawoce
Hayko Bağdat
Herkül Millas
Hikmet Çetinkaya
Hikmet Sami Türk
Hilmi Yavuz
Hüda Kaya
Hüsnü Öndül
İbrahim Betil
İbrahim Seven
İhsan Atasoy
İhsan Yılmaz
İlhan Polat
İnci Tuğsavul
İrfan Palalı
İrfan Sönmez
İsmail Beşikçi
İsmet Demirdöğen
Joost Lagendijk
Kadri Gürsel
Kazım Güleçyüz
Kemal Abdullahoğlu
Kemal Gözler
Kemal Gülen
Kenan Yenice
Koray Çalışkan
Kürşat Mican
Lale Kemal
Levent Köker
Leyla Çelik
M. Nedim Hazar
Mahmut Konuk
Mahmut Tanal
Mehmet Altan
Mehmet Bekaroğlu
Mehmet Bozdemir
Mehmet Çetingüleç
Mehmet Gündem
Mehmet Kamış
Mehmet Özer
Mehmet Uluışık
Mehmet Yılmaz
Metin Yıkar
Muharrem Varlı
Murat Aksoy
Murat Timur
Mustafa Erdoğan
Mustafa Kuleli
Muzaffer Erdoğdu
Mümtaz'er Türköne
Naci Turan
Naim Dilmener
Nazlı Ilıcak
Nazmi Bilgin
Necati Abay
Necdet Takva
Nesrin Korkusuz
Nevval Sevindi
Nivart Bakırcıoğlu
Nur Sürer
Nuray Mert
Nuriye Akman
Nuşirevan Elçi
Oktay Etiman
Orhan Kemal Cengiz
Osman Erarslan
Ömer Laçiner
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Kavili
Ömer Taşpınar
Özcan Alper
Özcan Metin
Özgür Özel
Öztürk Türkdoğan
Pelin Batu
Pelin Cengiz
Perihan Mağden
Pervin Buldan
Pınar Ömeroğlu
Pınar Türenç
Raffi A. Hermonn
Rahmi Turan
Ragıp Zarakolu
Ramazan Gezgin
Reha Çamuroğlu
Remzi Çayır
Remzi Ketenci
Roberto Firifrini
Sabahat Akkiraz
Sait Çetinoğlu
Samim Akgönül
Savaş Genç
Sedef Kabaş
Sennur Baybuğa
Serdar Koçman
Sevgi Akarçeşme
Sezin Öney
Suat Kınıklıoğlu
Süleyman Demirkan
Süleyman Sargın
Şahin Alpay
Tahir Elçi
Tahsin Yeşildere
Tarık Toros
Turgay Oğur
Ufuk Uras
Utku Çakırözer
Ümit Kurt
Ünal Tanık
Üzeyir Aydın
Yahya Alkın
Yalçın Ergündoğan
Yasemin Çongar
Yasin Yetişgen
Yavuz Baydar
Yılma Durak
Yılmaz Karakoyunlu
Yusuf Acar
Zeynel Balkız