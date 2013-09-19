Aydınlar'dan Fenerbahçe'ye cevap

Kamuoyunun dikkatine,

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan ve öncelikle Divan Kurulu’na, sonrasında basın önünde tartışmaya davet edildiğim yazılı açıklama üzerine cevap verme gereği doğmuştur.

Fenerbahçe anlamamakta ısrarlı

Öncelikle dün gerçekleştirmiş olduğum basın toplantısı sonrasında almış olduğum yüzlerce telefon ve binlerce mesajla, yapmış olduğum açıklamalardan “tatmin olduklarını” ifade ederek güzel duygularını dile getiren Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve camia mensuplarına teşekkür etmek isterim.

Sanırım burada dikkat çekilmesi gereken nokta; kamuoyu, Fenerbahçe kongre üyeleri ve Fenerbahçe camiası gelinen noktayı en ince ayrıntılarına kadar anlamış olmalarına rağmen, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun kulübü getirmiş oldukları noktayı, sürecin en başından beri olduğu gibi halen anlamamış olmasıdır.

Yönetim, camianın isteklerine ters gidiyor

Yapmış oldukları açıklamada, Divan Kurulu’na çağrıda bulunduktan sonra, “Divan Kurulumuza hak ettiği değeri vermemesi halinde” gibi bir cümle kullanarak beni tahrik etme ve saygıdeğer Divan Kurulumuzla karşı karşıya getirme çabalarını ise, mevcut zihniyetin olaylara yaklaşım tarzını ortaya koyması açısından önemli bir örnek olarak görüyorum.

Bilinmelidir ki, artık Fenerbahçe camiası, geçmişin büyük yanlışlarının kulübü getirmiş olduğu noktayı değil, Fenerbahçe’nin parlak geleceğinin nasıl planlanması gerektiğini konuşmak istemektedir.

Bundan snra muhattabım Genel Kurul

Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, nerede ve nasıl konuşacağımın kararını kendim vereceğim. Benim mevcut yönetimle ilgili düşünce ve görüşlerim son derece açık ve nettir. Detaylarını da dün tüm kamuoyu ile paylaştım. Bundan sonra muhatabım da, konuşacağım yer de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün gerçek iradesi olan saygıdeğer Genel Kurul olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımla

Mehmet Ali Aydınlar