Aydınlardan çağrı: Silah ne devlet, ne PKK için çözüm

T24 -

Aydınlar, 12 Eylül anayasasının halk oyuna sunulduğu gün yayımladıkları ortak çağrıda "Kürt sorununa hemen, şimdi çözüm" istediler. PKK ateşkesine rağmen devletin operasyonları durdurmadığına işaret eden çağrıda, "Bizler silah çözüm değildir derken yalnızca PKK'nın silahını kastetmiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum öyle ki, silah ne PKK için çözümdür ne de devlet için. Artık hiçbir şiddet kullanılmamalı, operasyonlar durdurulmalı ve referandumun sonucu her ne olursa olsun, bütün kayıplarımızın onuru için, özgür ve uygar bir Türkiye'nin yolu açılmalıdır" dendi.

"Çözüm istiyoruz, hemen, şimdi" başlığıyla yayımlanan ortak çağrı, şiddeti reddeden aydınların imzasıyla yayımlandı.

50 imzalı çağrı metni aynen şöyle:

Çözüm istiyoruz, hemen, şimdi

"Düşük yoğunluklu savaş"ı PKK durdurdu, devlet durdurmuyor, operasyonlara devam ediyor.

Öldürülen PKK'lılar şehirlerde kitlesel protestolara neden oluyor, devlet göstericilere ateş ediyor, bu ateşle yeni gençler ölüyor, 13 yaşındaki Vedat Turan'lar ölümcül yara alıyor. Tıpkı toplumun bütünü gibi.

Hiçbir sorun olduğu gibi kalmaz, ya çözülür ya ağırlaşır. Kürt sorunu ve PKK sorunu da öyle, çözülmedikçe gitgide ağırlaşmakta, en ağır aşamaya yaklaşmaktadır.

Bizler silah çözüm değildir derken yalnızca PKK'nın silahını kastetmiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum öyle ki, silah ne PKK için çözümdür ne de devlet için. Artık hiçbir şiddet kullanılmamalı, operasyonlar durdurulmalı ve referandumun sonucu her ne olursa olsun, bütün kayıplarımızın onuru için, özgür ve uygar bir Türkiye'nin yolu açılmalıdır.

12 Eylül 2010

Ortak çağrıda imzası bulunanlar





Ahmet İnsel, Ahmet İsvan, Akif Kurtuluş, Ali Akay, Aydın Engin, Ayşe Buğra, Ayşe Demirbilek, Ayşe Erzan, Baskın Oran, Bülent Usta, Büşra Ersanlı, Cihan Aktaş, Çağatay Anadol, Doğan Tarkan, Enis Batur, Enver Ercan, Ergin Cinmen, Esra Mungan, Fuat Keyman, Gencay Gürsoy, Gülseren Yoleri, Hakan Tahmaz, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hilâl Kaplan, İrem Aksu, Melek Taylan, Meltem Oral, Murat Çelikkan, Müge İplikçi, Müge Sökmen, Necmiye Alpay, Neşe Yaşın, Nükhet Sirman, Orhan Göztepe, Orhan Silier, Osman Kavala, Oya Baydar, Ömer Türkeş, Özden Dönmez, Roni Margulies, Semra Somersan, Şenol Karakaş, Ümit Kardaş, Volkan Akyıldırım, Yıldız Önen, Yıldız Ramazanoğlu, Yücel Sayman, Zeynep Gambetti