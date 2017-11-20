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Aydınlardan çağrı: Nuriye ve Semih'i yaşatmak istiyoruz

"İfade özgürlüğünün engellenmesine, zorla müdahale tehdidine, savunma hakkının gaspına karşı; yaşatmak istiyoruz"

20 Kasım 2017 17:48

Aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve sendikacıların da bulunduğu aydınlar, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ler (KHK) ile işinden atılan ve "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın işlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

Tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevlerinin 257'nci gününde aydın, siyasetçi, sendikacı ve STK temsilcileri kamuoyuna ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz aşağıda imzası bulunan sanatçılar, hekimler, hukukçular, insan hakları savunucuları, gazeteciler, yazarlar, sendikacılar, politikacılar; OHAL'e, KHK'lere, Çalışma Hakkının Gaspına, Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Engellenmesine, İşkenceye, Haksız Tutuklamaya, Zorla Müdahale Tehdidine, Savunma Hakkının Gaspına karşı; YAŞATMAK İSTİYORUZ. Nuriye ve Semih İşlerine İade edilsin!" dendi.

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