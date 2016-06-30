Aydınlardan akademisyenlere destek çağrısı: Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği' yerlerdi!

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 120 aydın, sanatçı, yazar ve aktivist, "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için 12-13 Temmuz 2016 günlerinde yargılanacak Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri, Hakan Mertcan, Mustafa Şener, Selim Çakmaklı, Esin Gülsen ve Attila Güney'e destek bildirisi yayımladı. Açıklamada, "Akademisyenlerin bilim namusunun ve entellektüel dürüstlüğün gereğini yaptıkları için cezalandırılmak istenmeleri asla kabul edilebilir değildir" dendi. "Bu durum, kapısında üniversite yazan kurumların aslında ne oldukları hakkında da bir fikir vermektedir" vurgusu yapılan açıklamada, "Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi'... Akademisyen dostlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yalnız olmadıklarını ilan ediyor ve herkesi onlarla dayanışmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin "Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi'..." başlıklı bildirisinin tam metni şöyle
Barış için Akademisyenler tarafından hazırlanan, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan, Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri, Hakan Mertcan, Mustafa Şener, Selim Çakmaklı, Esin Gülsen ve Attila Güney hakkında.
"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütünün propagandasını yapmak", "halkı düşmanlığa teşvik etmek", "devletin kurum ve organlarını aşağılamak"... gibi uyduruk gerekçelerle, çeşitli davalar açılmış ve soruşturmalar da devam etmektedir. Ve ilk duruşma 12-13 Temmuz 2016 tarihinde, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacaktır.
Oysa yaptıkları ve yapmak istedikleri sadece ve sadece fikir özgürlüğünü, akademik özgürlüğü angaje eden bir şeydir. Bilim namusunun veentellektüel dürüstlüğün gereğini yaptıkları için cezalandırılmak istenmeleri asla kabul edilebilir değildir. Bu durum, kapısında üniversite yazan kurumların aslında ne oldukları hakkında da bir fikir vermektedir. Hani üniversite "her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi"...
Biz aşağıda imzası bulunan Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi aktivistleri, aydınlar ve sanatçılar, akademisyen dostlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yalnız olmadıklarını ilan ediyor ve herkesi onlarla dayanışmaya çağırıyoruz. Unutmamak gerekir ki, "Özgürlük yalnızca farklı düşünenlerin özgür olması halinde vardır" [Rosa Luxemburg] denmiştir...
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
A. Hicri İzgören
Abut Can
Adil Okay
Adnan Caymaz
Adnan Genç
Adnan Levent
Ahmet Aykaç
Ahmet Hulusi Kırım
Alev Er
Ali Çimen
Ali Fikri Işık
Ali Fuat Karaöz
Arif Ali Cangı
Atilla Çetiner
Attila Tuygan
Aydın Ördek
Ayşegül Doğanay
Babür Pınar
Bager Oğuz Oktay
Bahar Açar
Baran Tursun Vakfı
Baskın Oran
Bekir Zengin
Beth- Kinne Nahro
Betül Karakaş
Bora Kılıç
Bülent Tekin
Cemil Demircan
Cemil Gündoğan
Cumali Uyan
Dicle Akar Bilgin
Doğan Özgüden
Emre Kocaoğlu
Engin Cinmen
Erdal Doğan
Erol Özkoray
Ertan İldan
Fani Kervancıoğlu
Fikret Başkaya
Garabet Orunöz
Garbis Hatemo
Garo Kaprielyan
Gül Gökbulut
Gülderen Alaca
Güngör Şenkal
Habip Taşkın
Haldun Açıksözlü
Halil Savda
Hanna- Beth Sawoce
Hasan Burgucuoğlu
Hovsep Hayreni
Ira Tzourou
İbrahim Seven
İlyas Danyeli
İnci Hekimoğlu
İnci Tuğsavul
İsmail Beşikçi
İsmail Cem Özkan
İsmail Özşahin
Jean-Pierre Dopagne
Kazım Genç
Kazım Koç
Kemal Akkurt
Kenan Yenice
Leyla Çelik
Mahmut Arslan
Mahmut Cantekin
Mahmut Konuk
Mehmet Desde
Mehmet Özer
Mehmet Seyhan
Mehmet Toz
Mehmet Tursun
Mehmet Uluışık
Metin Gülbay
Muhammet Yasin
Murad Mıhçı
Murat Kuseyri
Mustafa Altıntaş
Mustafa Atıcı
Mustafa Erdem Sakınç
Mustafa Taycur
Muzaffer Erdoğdu
Nadya Uygun
Necati Abay
Necdet Kılıç
Nesrin Korkusuz
Nuray Çevirmen
Nuriye Barunduk
Oktay Etiman
Onur Hamzaoğlu
Ömer kavlli
Özcan Soysal
Pervin Erbil
Pınar Ömeroğlu
Raço Donef
Ragıp Zarakolu
Ramazan Gezgin
Recep Maraşlı
Sait Çetinoğlu
Serdar M. Değirmencioğlu
Serhat Özdemir
Sibel Özbudun
Suzan Samancı
Süleyman Eryılmaz
Şaban İba
Şanar Yurdatapan
Tamer Çilingir
Taner Bayrak
Taylan Yılmaz
Temel Demirer
Tülay Karacaörenli
Ümit Kardaş
Ümit Kaya
Yannis V. Yaylalı
Yasemin Çongar
Yener Orkunoğlu
Ziya Bayram
Zübeyde Kılıç
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