Aydınlardan akademisyenlere destek çağrısı: Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği' yerlerdi!

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi öncülüğünde aralarında Prof. Baskın Oran'ın da bulunduğu 120 aydın, sanatçı, yazar ve aktivist, "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için 12-13 Temmuz 2016 günlerinde yargılanacak Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri, Hakan Mertcan, Mustafa Şener, Selim Çakmaklı, Esin Gülsen ve Attila Güney'e destek bildirisi yayımladı. Açıklamada, "Akademisyenlerin bilim namusunun ve entellektüel dürüstlüğün gereğini yaptıkları için cezalandırılmak istenmeleri asla kabul edilebilir değildir" dendi. "Bu durum, kapısında üniversite yazan kurumların aslında ne oldukları hakkında da bir fikir vermektedir" vurgusu yapılan açıklamada, "Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi'... Akademisyen dostlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yalnız olmadıklarını ilan ediyor ve herkesi onlarla dayanışmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi'nin "Hani üniversite 'her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi'..." başlıklı bildirisinin tam metni şöyle

Barış için Akademisyenler tarafından hazırlanan, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan, Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri, Hakan Mertcan, Mustafa Şener, Selim Çakmaklı, Esin Gülsen ve Attila Güney hakkında.

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütünün propagandasını yapmak", "halkı düşmanlığa teşvik etmek", "devletin kurum ve organlarını aşağılamak"... gibi uyduruk gerekçelerle, çeşitli davalar açılmış ve soruşturmalar da devam etmektedir. Ve ilk duruşma 12-13 Temmuz 2016 tarihinde, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacaktır.

Oysa yaptıkları ve yapmak istedikleri sadece ve sadece fikir özgürlüğünü, akademik özgürlüğü angaje eden bir şeydir. Bilim namusunun veentellektüel dürüstlüğün gereğini yaptıkları için cezalandırılmak istenmeleri asla kabul edilebilir değildir. Bu durum, kapısında üniversite yazan kurumların aslında ne oldukları hakkında da bir fikir vermektedir. Hani üniversite "her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerlerdi"...

Biz aşağıda imzası bulunan Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi aktivistleri, aydınlar ve sanatçılar, akademisyen dostlarımıza yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yalnız olmadıklarını ilan ediyor ve herkesi onlarla dayanışmaya çağırıyoruz. Unutmamak gerekir ki, "Özgürlük yalnızca farklı düşünenlerin özgür olması halinde vardır" [Rosa Luxemburg] denmiştir...

Bildiriye imza atan isimler şöyle:

A. Hicri İzgören

Abut Can

Adil Okay

Adnan Caymaz

Adnan Genç

Adnan Levent

Ahmet Aykaç

Ahmet Hulusi Kırım

Alev Er

Ali Çimen

Ali Fikri Işık

Ali Fuat Karaöz

Arif Ali Cangı

Atilla Çetiner

Attila Tuygan

Aydın Ördek

Ayşegül Doğanay

Babür Pınar

Bager Oğuz Oktay

Bahar Açar

Baran Tursun Vakfı

Baskın Oran

Bekir Zengin

Beth- Kinne Nahro

Betül Karakaş

Bora Kılıç

Bülent Tekin

Cemil Demircan

Cemil Gündoğan

Cumali Uyan

Dicle Akar Bilgin

Doğan Özgüden

Emre Kocaoğlu

Engin Cinmen

Erdal Doğan

Erol Özkoray

Ertan İldan

Fani Kervancıoğlu

Fikret Başkaya

Garabet Orunöz

Garbis Hatemo

Garo Kaprielyan

Gül Gökbulut

Gülderen Alaca

Güngör Şenkal

Habip Taşkın

Haldun Açıksözlü

Halil Savda

Hanna- Beth Sawoce

Hasan Burgucuoğlu

Hovsep Hayreni

Ira Tzourou

İbrahim Seven

İlyas Danyeli

İnci Hekimoğlu

İnci Tuğsavul

İsmail Beşikçi

İsmail Cem Özkan

İsmail Özşahin

Jean-Pierre Dopagne

Kazım Genç

Kazım Koç

Kemal Akkurt

Kenan Yenice

Leyla Çelik

Mahmut Arslan

Mahmut Cantekin

Mahmut Konuk

Mehmet Desde

Mehmet Özer

Mehmet Seyhan

Mehmet Toz

Mehmet Tursun

Mehmet Uluışık

Metin Gülbay

Muhammet Yasin

Murad Mıhçı

Murat Kuseyri

Mustafa Altıntaş

Mustafa Atıcı

Mustafa Erdem Sakınç

Mustafa Taycur

Muzaffer Erdoğdu

Nadya Uygun

Necati Abay

Necdet Kılıç

Nesrin Korkusuz

Nuray Çevirmen

Nuriye Barunduk

Oktay Etiman

Onur Hamzaoğlu

Ömer kavlli

Özcan Soysal

Pervin Erbil

Pınar Ömeroğlu

Raço Donef

Ragıp Zarakolu

Ramazan Gezgin

Recep Maraşlı

Sait Çetinoğlu

Serdar M. Değirmencioğlu

Serhat Özdemir

Sibel Özbudun

Suzan Samancı

Süleyman Eryılmaz

Şaban İba

Şanar Yurdatapan

Tamer Çilingir

Taner Bayrak

Taylan Yılmaz

Temel Demirer

Tülay Karacaörenli

Ümit Kardaş

Ümit Kaya

Yannis V. Yaylalı

Yasemin Çongar

Yener Orkunoğlu

Ziya Bayram

Zübeyde Kılıç

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