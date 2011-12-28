Aydınlar'dan 58. madde için 'dönüş sinyali'

T24

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2011-2012 sezonu için yayın ve isim hakkının verildiği törenin ardından, bazı gazeteci ve ilgili kuruluşun üst düzey yöneticileri ile sohbet eden Başkan Mehmet Ali Aydınlar; gündemdeki önemli maddeler hakkında önemli bilgiler verdi.Aydınlar, İbrahim Akın'a lisans veremeyeceklerini dile getirirken, bazı çevrelerce değişmesi istenen futbol disiplin talimatının 58. maddesi ile ilgili olarak; "Küme düşürülmenin kalkmasını ben de istiyorum, bence puan silme olsun ama şike yapan ile teşvik veren veya teşebbüs eden aynı kefeye konmamalı" dedi.Aydınlar'ın çevresine yaptığı konuşmalar şöyle: "İbrahim Akın'a lisans vermeyeceğiz, nasıl verelim? Adam şike ile anılıyor. Dava bitmeden lisans veremeyiz."