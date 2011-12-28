Aydınlar'dan 58. madde için 'dönüş sinyali'

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İbrahim Akın'a lisans verilmeyeceğini söyledi. Aydınlar, daha önce değişmeyeceğini söylediği 58. madde için geri adım attı, ''Şike yapan ile teşvik veren veya teşebbüs eden aynı kefeye konmamalı'' dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası'nın 2011-2012 sezonu için yayın ve isim hakkının verildiği törenin ardından, bazı gazeteci ve ilgili kuruluşun üst düzey yöneticileri ile sohbet eden Başkan Mehmet Ali Aydınlar; gündemdeki önemli maddeler hakkında önemli bilgiler verdi.
Aydınlar, İbrahim Akın'a lisans veremeyeceklerini dile getirirken, bazı çevrelerce değişmesi istenen futbol disiplin talimatının 58. maddesi ile ilgili olarak; "Küme düşürülmenin kalkmasını ben de istiyorum, bence puan silme olsun ama şike yapan ile teşvik veren veya teşebbüs eden aynı kefeye konmamalı" dedi.
Aydınlar'ın çevresine yaptığı konuşmalar şöyle: "İbrahim Akın'a lisans vermeyeceğiz, nasıl verelim? Adam şike ile anılıyor. Dava bitmeden lisans veremeyiz."