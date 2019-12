-AYDINLAR'DAN "BİRLİK" ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen hakem seminerinin resmi açılışı, İstanbul'da yapıldı. Üst klasman hakem, üst klasman yardımcı hakem, kadın FIFA ve kadın FIFA yardımcı hakemlere yönelik 2011-2012 sezonu öncesi düzenlenen eğitim seminerinin Silivri Klassis Resort'da yapılan açılışında konuşan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, geride kalan sezonda hakemlerin sportif performanslarının geçmişe göre daha istikrarlı yükseliş göstermesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, ''88 yıllık futbol tarihimizin en sıkıntılı zamanlarından birinin yaşandığı bu dönemde hepimize daha fazla sorumluluk düşüyor'' dedi. Aydınlar, sportif performansların konuşulmaya başlanacağı günlerde sahanın mutlak hakimi olan hakemlerin vereceği veya vermeyeceği kararların daha fazla mercek altına alınacağını vurgulayarak, '' Haddinden fazla yorumlar ön plana çıkabilecek. Şartlar ne olursa olsun TFF olarak tamamen arkanızda olduğumuzu vurgulamak için hep birlikte buradayız. Ben ve yönetim kurulumuz, MHK başkanımız Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz bir güven besliyoruz. Türk hakemliğinin gelişmesi adına getirecekleri tüm projeleri destekleyeceğimizi buradan açıklıyorum'' diye konuştu. -''TEK YÜREK OLMALIYIZ''- Futbolun içinde olan herkesin hata yapma ihtimalinin her zaman olduğuna işaret eden Mehmet Ali Aydınlar, ''En fazla göz önünde olan, gündeme getirilen hakem hatalarıdır. Her zaman olabileceğini kabul etmekle birlikte bu hataları en aza indirebilmek için azami dikkati göstereceğiz. Sizlerin daha iyi olabilmesi için uluslararası seminerler aralıksız devam edecek'' ifadesini kullandı. Aydınlar, önlerinde çok zorlu bir süreç olduğunu, zorlu günler geçirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Önümüzdeki dönemde hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların üstesinden futbol ailesi olarak hep birlikte el ele vererek, güç birliği yaparak çıkabiliriz. Sizleri her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Futbol ailesi olarak tek yürek olmalıyız, hep birlikte hareket etmeliyiz, hepimiz birbirimize omuz vermeliyiz. Bu anlamda biz üzerimize düşen görevin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seminerin hakemlerimiz için başarılı geçmesini ve önümüzdeki sezonun Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum.'' Seminerin açılışına TFF Başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Baykan ve Erdal Atalay da katıldı. Başkan Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu üyeleri, MHK üyeleri ve seminere katılan hakem ve gözlemcilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra Aydınlar ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile bir odada görüştükten sonra otelden ayrıldılar.