Aydınlar ve akademisyenler MİT TIR'ları haberinin altına imza attılar: Sorumluluğu üstlenmeye hazırız!

Aydınlar, akademisyenler, yazarlar ve gazeteciler, MİT TIR'larındaki silah ve mühimmat görüntülerini yayımladıkları gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek olmak için, Cumhuriyet’in MİT TIR’ları ile ilgili manşetlerinin altına imza atarak, kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aydınlar ve gazeteciler kendilerini ihbar etti. Suç duyurusu metninde, "Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında iki kez müebbet istemiyle dava açıldığını öğrendik. Ekte manşetlerini sunduğumuz yayınların altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da kendini ihbar eden aydın ve gazeteciler şöyle:

M. Şanar Yurdatapan, Rakel Dink, Ferhat Tunç, Osman Gürhan Ertür, Nevzat Onaran, Süleyman Özkaplan, Halil Vecdi Sayar, H. Bahadır Altan, Necmiye Alpay, Celal Başlangıç, Oğuz Güven, Ayşe Yıldırım Başlangıç.

Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Prof. Dr. Baskın Oran, “Biz, Can Dündar ve Erdem Gül arkadaşlarımızı ve bütün gazetecileri desteklemek için buraya geldik. Bu yazıları biz yazmadık ama altına imza atıyoruz. Dolayısıyla bütün sonuçlarına hazırız” dedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlenen eylemlerle Cumhuriyet Savcılıkları’na yapılan başvurularda “Manşetlerin ve yayınların altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

‘Bütün sonuçlarına hazırız’

Aralarında akademisyen Prof. Dr. Sibel Özbudun ve yazar Temel Demirer’in de bulunduğu aydınlar adına konuşan Prof. Dr. Baskın Oran, “En temel hak ve özgürlüklerin ihlali süreci içinde, şimdi bir de görevi haber yazmak ve yayınlamak olan gazetecilerin casusluktan yargılanması davası ile karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey. Adam casusluk yapıyor, bunu yabancı ülkeye bildirecek yerde gazetede yayınlıyor. Biz, Can Dündar ve Erdem Gül arkadaşlarımızı ve bütün gazetecileri desteklemek için buraya geldik. Bu yazıları biz yazmadık ama altına imza atıyoruz. Dolayısıyla bütün sonuçlarına hazırız” dedi.

Ankara’da 15 aydının imzasının yer aldığı suç duyurusu metninde, “Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında iki defa müebbet istemiyle dava açıldığını öğrendik. Ekte manşetlerini sunduğumuz yayınların altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Cumhuriyet, Adliye koridorlarında

Ankara Adliye’si önünde yapılan açıklamanın ardından binaya giren yazar ve akademisyenler, Dündar ve Gül’ün tutuklanmasına gerekçe gösterilen Cumhuriyet manşetlerinin basılı olduğu dövizlerle adliye koridorunda yürüyerek, Cumhuriyet savcılarının bulunduğu bölüme ilerledi. Aydın heyeti adına Prof. Dr. Baskın Oran ve Avukat Kazım Genç, ilk olarak Müracaat Savcılığı ile görüştü. İlk görüşmede savcılık tarafından “kendilerini ihbar etmelerine” izin verilmeyen aydınlar, daha sonra Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na başvurarak, aralarında Cumhuriyet manşetlerinin de yer aldığı belgelerini teslim etti. Suç duyurusu dilekçesinde adları bulunan yazar, akademisyen ve gazeteciler şöyle:

“Ali Gökkaya, Ali Sair Çetinoğlu, Ayser İren, Prof. Dr. Baskın Oran, Elçin Öz, Ercan Sadık İpekçi, Ergin Şehirli, Fatin Kanat, Hüsnü Erdem, Oktay Etiman, Perihan Pulat, Prof. Dr. Sibel Özbudun Demirer, Temel Demirer, Hasan Ünal, Kazım Genç”