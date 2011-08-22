T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''UEFA, rapor hazırlamayacak. Rapor hazırlamak için gelmediler, sadece görüştüler'' dedi.



TFF Başkanı Aydınlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmanın yürütüldüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine UEFA Disiplin Başmüfettişi Pierre Cornu'dan bir süre önce geldi. Cornu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen ve soruşturma savcısı Mehmet Berk ile bir saati aşkın süre görüşen Aydınlar, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Aydınlar, ''UEFA'nın şike konusundaki baş danışmanı Pierre Cornu geldi. Başsavcı ve soruşturmayı yürüten savcı ile değerlendirme yapıldı. UEFA temsilcisi, savcılarımıza bu soruşturma nedeniyle teşekkür etti, işin cezai boyutuyla ilgili bundan sonra da bilgi sahibi olmak istediklerini söyledi. Genel olarak görüşmenin içeriği bu'' diye konuştu.



Bir gazetecinin ''UEFA soruşturmaya el koydu diyebilir miyiz?'' sorusu üzerine Aydınlar, ''Hayır, öyle bir şey diyemeyiz. Halen TFF'nin yürüttüğü bir soruşturma var. UEFA sadece bilgi amaçlı geldi, bilgi aldı'' dedi.



Mehmet Ali Aydınlar, ''UEFA'nın hazırlayacağı raporun nasıl bir yaptırımı olacak ya da yaptırımı olacak mı?'' sorusunu ''UEFA, rapor hazırlamayacak. Rapor hazırlamak için gelmediler, sadece görüştüler'' diye yanıtladı.





