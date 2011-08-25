-Aydınlar: UEFA 8 yıl cezayla tehdit etti İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA'nın kendilerini, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmemeleri halinde 8 yıl cezayla tehdit ettiğini açıkladı. Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan ''Teke Tek'' programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan başkan Aydınlar, UEFA'nın kendilerine dün bir yazı gönderdiğini ifade ederek, bu yazıda Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmemeleri halinde 8 yıl ceza verileceğinin vurgulandığını söyledi. Cezanın 8 yıl olması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını anlatan Aydınlar, ''Biz burada Türkiye'yi riske edemezdik'' dedi. Aydınlar, UEFA yetkililerin hiçbir belgeyi görmediklerini vurgulayarak, ''Ancak burada medya takip sistemleri var. Her şeyi takip ediyorlar. Biz de günlük raporlar veriyoruz. Ayrıca UEFA'ya çok baskı var. Kendilerine çok sayıda mail geldiğini söylediler'' dedi. Fenerbahçeli yöneticilere olağanüstü genel kurula gitmelerini ve bu konuyu tartışmalarını söylediğini anlatan Aydınlar, ''Seçimli, ya da seçimsiz yapılacak genel kurulla bunu tartışmalarını söyledim. Bu da yapılmadı. Beşiktaş'ın davranışının UEFA tarafından övülmesi bize bir tüyo verdi. Biz de bunu kendilerine ilettik, bunu değerlendireceklerini söylediler, ama bir şey yapılmadı. Onlar bu konuda adım atmadılar, suçsuz olduklarına inanıyorlar. Biz de, kanıtlanmadıkça herkes suçsuzdur diyoruz'' şeklinde konuştu. -''En ufak bir şüphede dahi...''- Aydınlar, UEFA'nın kendilerine, ''En ufak şüphede bile Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne alamayacaklarını'' bildirdiğini söyledi. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ne çok önem verdiğini kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onlar bu ligi dünyanın en önemli markası olarak görüyor ve sıfır riskten bahsediyorlar. İstanbul'a gelen UEFA yetkilisi en ufak risk varsa Şampiyonlar Ligi'ne bu takımları kabul edemeyeceklerini söyledi'' UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonunun alacağı kararlara müdahale edemeyeceğini savunan başkan Aydınlar, UEFA'nın sadece daha sonra Tahkim Kurulunun vereceği karara itiraz edebileceğini savundu. -Özdemir'e tepki gösterdi- Konuşması sırasında canlı yayına bağlanıp sert açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'e tepki gösteren Aydınlar, Özdemir'i tribüne oynamakla suçladı. Özdemir'in ''Bizi ligden atın'' sözlerini de değerlendiren Aydınlar, ''(Bizi atın) demek taleple olmuyor. Suç ikrar edilirse ancak bu olabilir. Beni daha önce suçlayan kulüp başkanları, Nihat beyin açıklamalarını dinledikten sonra ne düşünüyorlar merak ediyorum, Önemli toplantılardan önce Nihat beyle görüşmemi eleştiren kulüp başkanları ne düşünüyorlar merak ediyorum'' dedi.