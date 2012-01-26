-Aydınlar: ''Tek suçlu var o da biziz'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''Yaşanan süreçte ben şunu gördüm, herkes suçsuz, tek suçlu var o da biziz'' dedi. Aydınlar, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağanüstü Genel Kurul toplantısının sonunda yaptığı konuşmada, genel kurulların, kaos yaratılmak için değil, demokrasilerde karar alabilmek için yapıldığını söyledi. Bugün yapılan genel kuruldaki konuşmaların bazılarının yanlış anlaşıldığı için yeniden söz aldığını dile getiren Aydınlar, ''Savunma kısıtlanmasından söz edildi. Böyle bir şey söz konusu değil. Kurullara baskı yapıldığından bahsediliyor. Onlara baskı yapmak ne benim ne de sizlerin haddine'' diye konuştu. Aydınlar, savunma sürelerinin az olduğu yönündeki iddialarla ilgi de kişi ve kulüplerin bununla ilgili ek süre alabileceklerini, bunun için bir engel olmadığını kaydetti. Masumiyet karinesiyle ilgili olarak bugüne kadar hiç konuşmadığı yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığının altını çizen Aydınlar şunları kaydetti: ''Bunu her yerde söylüyorum. Yurt içinde de yurt dışında da açıklamalarımda bunlardan söz ettim. Fenerbahçe için ön yargılı görüşüm varmış, kamuoyunun etkisinde kalıyormuşum. Bana söyleniyor. Sevgili Ali Koç yukarıda Allah var. Lütfen insaflı olun. Bunları ben yapacağım. Mehmet Ali Aydınlar yapacak. O kulübe yıllarca hizmet etmiş ben yapacağım. Şenol hocaya çok teşekkür ediyorum. Konuşmasına yüzde yüz katılıyorum.'' Aydınlar, göreve gelirken amaçlarının Türk futboluna katkıda bulunmak ve altyapısına yatırım yapmak olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: ''Bu nedenle geçen hafta milli takımlar sorumlusu, eğitim sorumlusu ve yardımcıları Avrupa'da altyapı incelemelerinde bulundular. Bu konuda ciddi çalışmalar içindeyiz. Türkiye'de futbol ithalatla devam edemez. Kendi futbolcumuzu yetiştirmemiz lazım. Biz de futbol ihraç etmeliyiz. 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan Real Madrid'e 3 oyuncu gidiyor. Bir çok ülkede Almanya'dan yetişen Türk gençleri top koşturuyor. Bunu düzeltmeliyiz.'' Yönetim kurulundaki ve Federasyondaki bazı arkadaşlarının suçlandığını, ancak kendisinin bu kişilere sonuna kadar kefil olduğunu belirten Aydınlar, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''3 Temmuz'dan bu yana bizim yaptığımız bütün çabalar iyi niyetle, Türk futbolu zarar görmesin, kulüpler zarar görmesin, Türk futbolu dışarıda imaj kaybına uğramasın diye elimizden geldiğince çaba gösterdik. Yüzümüze farklı konuşan, arkamızdan farklı konuşabiliyor. Genel olarak söylüyorum. Ben şunu gördüm, herkes suçsuz tek suçlu var o da biziz. Biz koltuk meraklısı değiliz. Ben ve 14 yönetim kurulu arkadaşım onurlu kişileriz. Şerefimizle, onurumuzla geldik, öyle gideriz. Sadece bugüne kadar verdiğimiz emekleri kaybederiz. Tarih gerçekleri yazacaktır. Benim vicdanım çok müsterih ve rahatım. Yanlış hiç bir şeyde olmam.'' Aydınlar konuşmasını, ''Biz yönetim kurulu olarak toplanıp gerekli değerlendirmeyi yapacağız'' diyerek tamamladı.