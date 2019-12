-AYDINLAR SORULARI YANITLADI İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı olağan genel kurulu öncesinde adaylığını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, 'yabancı oyuncu sayısı serbest kalacak' şeklinde bir açıklamada bulunmadığını, ancak bu konuyu masaya yatırıp, tarafların görüşünü aldıktan sonra karara varacaklarını söyledi. Mehmet Ali Aydınlar, yönetim kurulu listesindeki adayları açıkladığı Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Genel Kurul'da seçilmeleri halinde ''rutini yönetmek'' için göreve gelmeyeceklerini vurgulayan Aydınlar, ''Biz Türk futbolunda farklı işler yapmak için geliyoruz. Türk futbolunda ciddi kalite getirecek, futboldaki anlayışı değiştirecek, daha ileriye taşıyacak, geleceğe yatırım yapacak vizyonla ve tamamen kurumsal bir kimlikle bu federasyonu yöneteceğimizi göreceksiniz'' şeklinde konuştu. -YABANCI OYUNCU SAYISI- Yabancı oyuncu sınırlandırılmasına ilişkin kendisinin söylemediği bir çok demecin medyada yer aldığını ifade eden Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ben bugüne kadar, yabancı sayısı serbest kalacak diye bir açıklamada bulunmadım. Kulüplerin sorunları bizim sorunumuz. Önemli olan kulüplerimizin sorunlarına çözüm getirmek. Ben bu konuyu masaya yatıracağımızı, tarafların görüşlerini alacağımızı, bu konuda hem kulüpleri hem de Türk futboluna faydalı olacak bir sistemi gündeme getireceğimizi uygulayacağımızı söyleyebilirim. Ancak tamamen serbest bırakılması gibi bir şey ifade etmedim.'' -ÜÇÜNCÜ LİG VE BAL- Spor Toto 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler (BAL) için yapacakları çalışmalara ilişin soruya ise Aydınlar, bu konuda tüm tarafların görüşlerini alarak bir çalışma yapma niyetinde olduklarını kaydederek, ''(Ben yaptım oldu) anlayışından çıkmalıyız. Bizim bir düşüncemiz var ama tüm tarafların görüşlerini alarak bu konuda çalışma yapmak doğru olacak'' dedi. -FEDERASYON ÇALIŞANLARI- Futbol Federasyonu'nda çalışan sayısının son dönemde büyük oranda arttığının belirtilmesi üzerine Aydınlar, şunları söyledi: ''Çalışan sayısı konusunda yorum yapmak istemem. Göreve geldiğimiz ilk gün amacım mevcut durumun fotoğrafını çekmek ve ideal bir organizasyon nasıl olur, onu çıkarmak ve ideal organizasyon yapısına geçişi sağlamak. Burada eksik personel varsa alınır, fazlaysa çıkarılır. Bu personel yetkin midir değil midir? Bunu şu an bir şey söylemem mümkün değil. Ancak biz önce kendi yönettiğimiz kuruma, yani Futbol Federasyonu'na kurumsallığı getireceğiz. Bunun için 6 ay ile 1 senenin geçmesi gerekiyor teknik olarak. Ancak bu süre sonunda yaptıklarımızı göreceksiniz.'' -SPOR TOTO TEŞKİLATININ YAYIMLADIĞI İLAN- Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Teşkilatı'nın bugün gazetelerde yer alan ilanını şu sözlerle değerlendirdi: ''Futbol, toplumun her kesiminin fikir sahip olduğu bir spor dalı. Kimle konuşsanız herkes futbolu bilir. Futbol aslında kolay bir oyun ama zorluğu burada. İlanı bugün ben de gazetelerde gördüm. Doğrusunu ifade etmek gerekirse çok şık bulmadım. Herkes kendi işini yaparsa daha doğru olur, herkes önündeki tabağa bakarsa, daha iyi olur diye düşünüyorum.'' Aydınlar, Spor Toto Teşkilatı'nın Türk sporunun önemli sponsorlarından birisi olduğunu, bu nedenle kendilerine teşekkür ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oradaki önerilerinin bazıları zaten bizim aklımızda olan konular. Bunu zaten değerlendireceğiz ama hayal kurmayacağız, ayaklarımız yere sağlam basacak. Gerçekleştirebileceğimize 'evet' diyeceğiz ama ütopik şeyler peşinde koşmayacağız. Sanırım Spor Toto Teşkilatı bize yol göstermek için böyle bir ilan vermiş. Önerileri için teşekkür ediyorum. Gerek sponsorların, gerek medyanın, sporcuların, kulüp yöneticilerinin, futbol ailesi içindeki herkesin görüşünü alarak futbolu yönetmeyi düşünüyorum, hedefliyorum. Spor Toto teşkilatı erken davranmış, dolayısıyla katkılarından dolayı teşekkür ederim.'' -''O MAHMUT BAŞKANIN FİKRİ'' - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in, Türk futbolundaki en büyük problemlerinden birisini kulüp yöneticileri olarak gösterdiğinin hatırlatılması üzerine ise Aydınlar, şunları söyledi: ''O Mahmut başkanın fikri. Ben henüz başkanlık koltuğuna oturmadım. Dolayısıyla onun daha fazla deneyimi var. Bunu böyle yorumlamış olabilir. Karakterim gereği herkesle biraz mesafeli ama karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ilişkilerim söz konusudur. Dolayısıyla kulüp başkanlarıyla aynı şekilde ilişki kuracağım. Bunun karşılığı olarak da aynı şekilde medeni, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki olacaktır diye düşünüyorum.'' - ''KAOS ÇIKMAZ'' - Mehmet Ali Aydınlar, daha önce yaptığı açıklamada ''Başka aday çıkarsa kaos çıkar'' şeklindeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi: ''Ben aslında yıllardır Türk sporunun içindeyim. 20 yılı aşkın süredir yöneticilikler yaptım. Doğrusunu söylemek gerekirse öğrenmenin yaşı yok. Halen öğreniyoruz. Ağzımdan çıkan bir cümlenin bu kadar yoğun eleştiri alacağını tahmin etmemiştim. Bu yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak durumundayım. Ben onu, o günkü koşullarda söyledim. O gün 3 aday görünüyordu. Mehmet Atalay, ben ve Göksel Gümüşdağ. Mehmet beyin çekileceğini öğrenmiştim. Göksel bey de görüşmemizin ardından başkanlığa aday olmayacağını söylemişti. Daha nitelikli kadrolar oluşturabilmek açısından böyle bir söz ağzımdan çıktı. Belki maksadını aşan bir sözdü ama şu an 5 aday var diye görüyorum, Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden. Aday çıkmasında hiç bir sakınca yok. Bir cümle üzerine bu kadar yorum yapanların varsa adayları, çıkarsınlar. Biz yarışmaktan kaçıyor değiliz. O anki ruh haliyle ve atmosferde söylenmiş bir sözdür. Bu söz üzerine bu kadar çok spekülasyon yapılmasını yadırgadım.'' - ''72 MİLYON 15 PARTİYLE SEÇİME GİDERKEN KAOS ÇIKMIYOR DA..'' Mehmet Ali Aydınlar, bir gazetecinin, ''72 milyon 15 partiyle seçime giderken kaos çıkmıyor da 2 adayla seçime gidilecek Futbol Federasyonu'nda nasıl kaos çıkacak. Bilmediğimiz farklı şeyler mi var'' şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Ben diyorum ki, istediği kadar aday gelsin, şu an 5 tane aday var. Türk futbolu kaosa falan girmez ama şu var daha nitelikli bir kadro yapamazsınız. 3 tane 5 tane aday çıkarsa MHK'yi, Tahkim Kurulu'nu, kurulları oluştururken sıkıntı yaşanır. Bu kurullarda çalışabilecek nitelikli insan sayısı sınırlı. Tamamen iyi niyetli söylenmiş bir söz. Dolayısıyla kaos olmaz. 5 tane aday var. İnşallah bundan sonra da daha fazla adayla devam eder.''