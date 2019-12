-AYDINLAR PROJELERİNİ ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonunun 29 Haziran'da yapacağı genel kurulu öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, seçilmesi halinde yönetim kurulunda bir üyenin alt liglerden sorumlu olacağını, ayrıca alt ligleri temsil eden ve federasyonun bünyesinde yeni projeler geliştiren bir birim kurulacağını bildirdi. Mehmet Ali Aydınlar'ın, Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus'da Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. lig kulüpleri temsilcilerine yönelik düzenlediği toplantı sona erdi. Mehmet Ali Aydınlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda, seçilmesi halinde yapmayı planladığı çalışmalar hakkında kulüp temsilcilerini bilgilendirdiğini ifade ederek, ''Başkan seçildiğim takdirde, bir yönetim kurulu üyemiz, alt liglerden sorumlu olacak. Ayrıca Futbol Federasyonu içinde alt ligleri temsil eden, onlara yeni projeler geliştiren profesyonel bir birim oluşturmayı düşünüyorum'' dedi. Aydınlar, her şeyin objektif kriterlere göre yapılacağı, kişisel ilişkilerle işlerin yürümeyeceği bir sistem oluşturmayı istediklerini belirterek, yapmayı planladığı ilk işlerden birinin Futbol Federasyonunda kurumsal gelişim projesini hayata geçirmek olacağını söyledi. Aydınlar, ''Böylece, 6 ay 1 sene içinde Futbol Federasyonunun kurumsal yapısını güçlendirmek ve tamamen kurumsallaşmış bir yapı oluşturmak, en önemli icraatlarımdan birisi olacak'' diye konuştu.