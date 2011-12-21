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Spor

Aydınlar: Nihai belgeler bugün federasyona ulaştı İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2011 17:09

-Aydınlar: Nihai belgeler bugün federasyona ulaştı İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarıyla ilgili TFF Etik Kurulu'nun hazırladığı raporun ''ara rapor'' olduğunu, bugün federasyona ulaşan nihai belgeler üzerinde kurulun tekrar çalışıp, nihai raporunu hazırlayacağını söyledi. TFF'nin, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın Ukrayna-Polonya ortaklığı ile Haziran 2012'de düzenlenecek 2012 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak olmasıyla ilgili Conrad Otel'de düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin medyaya yansıyan TFF Etik Kurulu raporuyla ilgili soruları üzerine Aydınlar, ''Etik Kurulu raporu bir ara rapordur. Nihai belgeler bugün federasyonumuza ulaşmıştır. Bu nihai belgeler üzerinden Etik Kurulu tekrar çalışacaktır ve nihai raporunu hazırlayacaktır'' dedi. Etik Kurulu raporunun bir tavsiye raporu olduğunu kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, ''Bildiğiniz gibi aslında Etik Kurulu'nun raporu bir tavsiye raporudur, bir sonuç değildir. Bu raporu şu andaki talimatlara göre değerlendirecek yer TFF Yönetim Kurulu'dur'' diye konuştu. Aydınlar, ''Esas raporu ne zaman açıklayacaksınız?'' sorusu üzerine ise ''Bugün belgeler geldiği için yarından itibaren Etik Kurulu çalışmalarına başlayacak. Çalışmalarını tamamladığı zaman göreceğiz'' ifadelerini kullandı. Savunmalarla ilgili soru üzerine de Mehmet Ali Aydınlar, ''Bu süreci hep birlikte izleyeceğiz. Etik Kurulu büyük bir ihtimalle kulüplerden savunma isteyecek. Kişilerle ilgili savunmayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yapacak'' şeklinde konuştu.

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