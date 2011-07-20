Aydınlar: Lig Ağustos ayı sonundan önce başlamayacak

T24 - Şike soruşturması kapsamında 4 klasör belge Futbol Federasyonu'na getirildi. Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ligin başlama tarihiyle kararın haftaya verileceğini söyledi. Aydınlar, "UEFA'nın takvimi işliyor, Etik Kurulu'nun kararını beklemeyecekler" diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ligin başlamasıyla ilgili kararı bu haftasonu veya hafta başında vereceklerini söyledi. Aydınlar ayrıca 'Biz görevde olduğumuz sürece lig Ağustos ayı sonundan önce başlamayacak.' dedi.



TFF İstinye Binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydınlar, şunları söyledi;



"Belgeleri etik kurul inceleyecek. Etik kurul inceledikten sonra rapor verecek. Burada şike vardır, teşvik primi vardır veya yoktur diyecek. Biz etik kurulun kararına göre karar vereceğiz. Ben daha ne kadar belge geldi bilmiyorum. Biz hukukçu arkadaşlarımızla, etik kurulla görüşeceğiz. Bize 'şu kadar sürede karar verebiliriz' diyebilirlerse, biz de kararımızı vereceğiz. Ama sanıyorum bir kaç gün evrakları incelemeleri gerekir, ondan sonra biz bu kararı vereceğiz.





BU DOSYALARA SADECE ETİK KURULU MU BAKAR?



"İstersem görürüm ama görmeyeceğim. Onlar dosyayı Federasyona verdiler. Ben bunu etik bulmuyorum. Buradaki karar yönetim kurulunun kararı. Etik kuruldan gelecek karara göre verilecek talimatları uygulamaktır. Bizim; 'Burada şike vardır, teşvik primi vardır veya yoktur' deme şanşımız yok. Bizim statümüze göre bu kararı verecek yer etik kuruludur."





BİR KAÇ GÜN İÇİNDE LİGLERİN ERTELENMESİ OLABİLİR Mİ?



"Biz bunu uzatmamak istiyoruz. Mümkünse bu hafta sonu, değilse önümüzdeki hafta başında ligleri başlatacağımız tarihin kararını vermek istiyoruz. Arkadaşlar dosyalara baksınlar, sonrasında biz bu kararı verelim."



Fenerbahçeli yöneticilerin dün yaptığı ziyaretle ilgili de açıklamalarda bulunan Aydınlar, "Fenerbahçeli yöneticiler ilgili olarak dün akşam söyledim. Onların şirket birleşmesi ile ilgili bir konuları vardı. Onu görüşmeye geldiler. Biz de bunu yönetim kuruluyla görüştük. Onunla ilgili olarak bilgi almak için geldiler" dedi.





'UEFA ETİK KURULU'U BEKLEMEYECEK'



Gazetecilere daha sonra bir açıklama daha yapan Mehmet Ali Aydınlar, özetle şunları söyledi:



“Etik Kurul, adı geçen kulüplerle ilgili şike ve teşvik primi var veya yok diye rapor verecek. Biz de talimatlara göre karar vereceğiz. Şikeye karar verecek Etik Kurul’dur. Etik Kurul tarafların görüşlerine de başvurabilir. Lig takvimine ilişkin kararı gelecek hafta açıklarız.



Soruşturmada gizlilik kararı devam ediyor. Şu anda dosyalara 5 kişi bakabilecek. Parmak iziyle odaya girip, kasadaki dosyalara bakılacak.





'LİG AĞUSTOS'TAN ÖNCE BAŞLAMAYACAK'



5 Ağustos gibi sıcak bir dönemde ligin başlaması doğru değil. Ağustos başında liglerin başlamasını uygun bulmuyoruz. Biz görevde olduğumuz sürece lig ağustos sonundan önce başlamayacak.





'KOZMİK ODA'DA İNCELENECEK'



Federasyon, belgeleri özel bir odada inceleyecek. Bunun için federasyon binasında güvenliği olan bir 'kozmik oda' hazırlandı. Kamera sistemi olan, parmak izi ile giriş çıkış yapılacak odadaki tüm işlemler kayıt altına alınacak.



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 31 Temmuz'da oynanacak Süper Kupa Finali ileri bir tarihe ertelenmişti.



Belgeler TFF'de



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait bir araçla adliyeye getirilen belgelerin, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından incelenmesinin ve tasnif edilmesinin ardından, uygun görülen 4 klasör belge, TFF’ye teslim edildi.



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, dün yaptığı açıklamada bugünden itibaren belgelerin kendilerine gönderileceğini belirtmişti. Özel yetkili savcılığın talimatı üzerine emniyet gönderilecek belgelerin ayrımını yaptı daha sonra da birer örneğini çıkarttı.



Hazırlanan örnekler Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince öğleden sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Soruşturma savcısı Mehmet Berk izinde olduğu için yerine bakan savcı Hakan Karaali emniyetten getirilen belgeleri inceledi. Kansız incelemesinin ardından gönderilmesinde sakınca olmayan 4 klasör belgeyi TFF'ye polis nezaretinde gönderdi.



Belgeleri taşıyan otomobil, İstinye’deki binanın otopark girişinden TFF binasına getirildi. Belgeler TFF’de, kamera sistemi ve şifreli giriş çıkışı olan bir odada muhafaza edilecek.



Bu belgeler, Türkiye Futbol Federasyonu merkezinde hazırlanan kozmik odada incelenecek. Federasyon bünyesinde oluşturulan etik kurul da belgeleri inceledikten sonra şike soruşturmasında izleyeceği yolu belirleyecek.



Federasyonun alacağı son kararlar da etik kurulunun sunacağı raporun ardından belli olacak.







