Aydınlar: Kulüplerle ilgili karar sezon sonunda

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etmesiyle, sürecin kendi açılarından da başlayacağını bildirdi.









TFF iddianameyi bekliyor



Kulüpler Birliği Vakfı'nın Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki toplantısına katılan Aydınlar, toplantı sonunda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte açıklama yapıp, gazetecilerin sorularını cevapladı.



İddianamenin kabul edilmesinin ardından federasyonun nasıl bir süreç izleyeceği sorusu üzerine Aydınlar, ''Biz bugün mahkemeye müracaat edip, iddianame ve eklerini talep ediyoruz. İddianame ve ekler, delil ve belgeler bize ulaştığında derhal Etik Kurulu çalışmaya başlatacağız. Süreç bizim açımızdan çalışmaya başlayacak. Belgelerin gelmesini bekliyoruz'' diye konuştu.



Federasyonun kararını devre arasında mı, yoksa sezon sonunda mı açıklayacağı, bu yönde bir değişiklik olup olmadığı sorulan Aydınlar, şahıslarla ilgili kararı en kısa zamanda, kulüplerle ilgili kararı da sezon sonunda vereceklerini açıkladı.





'Tutuklular serbest kalırsa o zaman işimiz daha kolaylaşabilir'



Aydınlar, şöyle konuştu:



''Biz daha önce açıklamıştık, sezon bu şekliyle sona erecek. Biz şahıslar hakkında kararı mümkün olan en kısa sürede vermek istiyoruz. Tabii bunun için de şahısların savunmalarını almamız gerekiyor. Kulüplerin de aynı şekilde savunmalarını almamız gerekiyor. Bayağı ciddi sayıda kulüp ve şahıs ismi geçiyor. Bunların bir kısmı da tutuklu, yasa değişikliğiyle ne olur, bilmiyorum. Belki yasa değişikliğiyle tutuklular serbest kalırsa o zaman işimiz daha kolaylaşabilir. Aksi takdirde bir de tutukluların ifadesinin alınması veya savunmalarının alınması süreci yaşanacak.''



Fenerbahçe bu sezon ligde şampiyon olursa, TFF Etik Kurulu'nun da Fenerbahçe'nin küme düşmesi yönünde karar vermesi durumunda, bunun şampiyonluğu etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine de Aydınlar, ''Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum'' cevabını verdi.



Başkan Aydınlar, şahıslarla ilgili karar için mahkeme sonucunu bekleyip beklemeyecekleri sorusunu ise, ''Ne şahıslar, ne de kulüplerle ilgili kararı verirken mahkeme sonucunu beklemeyeceğiz. 20 Temmuz'dan sonra hiçbir belge ve bilgi bize gelmedi. Şu an itibarıyla bütün bilgi ve belgeler geleceğine göre artık spor hukuku açısından karar verebilecek duruma geliyoruz. Kararımızı bir an önce vermek istiyoruz'' şeklinde cevaplandırdı.



Demirören de, pazartesi gününden bugüne erteledikleri toplantıda, TFF Başkanı Aydınlar'ın da katılımıyla Türk futbolunun yaşadığı sorunlar üzerine görüşmeler yaptıklarını belirtti.



Toplantıda olumlu sonuçlara vardıklarını belirten Demirören, şöyle konuştu:



''Türk futbolunun Temmuz'dan beri yaşadığı süreçte, yaşadığı problemleri, özellikle kulüplerin ekonomik olarak yaşadığı sorunları ve değeri düşen futbolu tekrar hep beraber nasıl güzelleştirebiliriz diye Sayın Mehmet Ali Aydınlar ile beraber diğer kulüp başkanlarının da katılımıyla yaptığımız toplantıda konuştuk. Olumlu neticelere vardık. Mehmet Ali Aydınlar'a olan güvenimiz, Kulüpler Birliği olarak sonuna kadar arkasında destek vererek, bu süreci hep beraber geçerek, ekonomik sorunları, futbolu daha iyi güzel hale getirmek için el birliğiyle hep beraber çalışacağımızı beyan ettik kendisine. Kendisi de Türk futboluyla ilgili ekonomik olarak kulüplere yapabileceği, play-off sisteminde yapabileceği konuları, mevzuları bize iletti.''





Aydınlar: ''Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'



Birlik toplantısında kulüplerin sorunlarını dinlediğini belirten TFF Başkanı Aydınlar ise, federasyonda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını, özellikle mali disipline önem verdiklerini anlattı.



Bu konularda kulüplerin de neler yapması gerektiği konusunda fikirlerini paylaştıklarını kaydeden Aydınlar, dünyada ve Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz sürecini kulüplerin çok iyi değerlendirmesi gerektiğini anlatarak, ''İyi düşünülmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla aslında ben hep söylüyorum, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ekonomik açıdan da olmayacak. Dolayısıyla bunun bilincinde hareket etmemiz gerekir. Kaynakları doğru kullanmalıyız'' diye konuştu.



Tasarruflarla oluşturdukları bir takım fonlar bulunduğunu, bu fonları futbol için kullanacaklarını kaydeden Aydınlar, şu ifadeleri kullandı:



''Burada neler yapacağımızı paylaştık. Kendi içimizde federasyon yönetim kurulunda tartıştığımız üzerinde çalıştığımız projeler var. Ham halde olduğu için kamuoyu ile paylaşmıyoruz ama bu şekliyle Kulüpler Birliği ile bunları konuştuk, neler yapacağımızı anlattık. Onların bizden beklentilerini öğrendik. Faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik. Çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.''









