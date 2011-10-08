-Aydınlar kulüp başkanları ile biraraya geldi İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig kulüp başkanlarıyla biraraya geldi. TFF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Federasyonun İstinye'deki merkez binasında, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarının katıldığı toplantının ardından TFF Başkanı Aydınlar, TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Akif Üstündağ, Bank Asya 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla toplantı yaptı. Bu toplantının ardından Aydınlar ve TFF yöneticileri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.