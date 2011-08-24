-Aydınlar: Kararı UEFA'nın talebiyle aldık İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını men etme kararını kendilerinin aldığını belirterek, ''Ama UEFA'nın talebi doğrultusunda bu kararı aldık'' dedi. Aydınlar, federasyonun İstinye'deki merkezinden çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile ilgili sürecin birkaç gündür devam ettiğini belirterek, ''UEFA Başmüfettişi Pierre Cornu'nun gelmesinden de önce devam ediyordu. Biz karar almak için yine iddianameyi bekleyeceğiz. Kararı TFF aldı. Ama UEFA'nın talebi doğrultusunda karar aldık. Biz izlediğimiz hukuki sürecin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bizim iddianame çıkmadan, savunma almadan karar vermemiz söz konusu değil'' diye konuştu. UEFA'nın bu kararı neden aldığı yolundaki bir soru üzerine başkan Aydınlar, ''UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne çok önem veriyor. Onların çok önem verdiği bir markası ve bu nedenle tedbiren böyle bir yaptırım uygulamak istedi'' diye yanıt verdi. Başkan Aydınlar, UEFA'nın adı şike soruşturmasına karışmasına rağmen Avrupa kupalarında devam eden diğer takımlara neden yaptırım uygulamadığının sorulması üzerine de ''Diğer takımlar Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne çok büyük önem veriyor. UEFA Avrupa Ligi için şu an böyle bir karar yok'' ifadesini kullandı.