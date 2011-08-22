-Aydınlar İstanbul Adliyesine geldi İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan Aydınlar, basın mensuplarının açıklamada bulunup bulunmayacağı yönündeki soruları üzerine ''Açıklama yapacak bir şey yok'' dedi. Aydınlar'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşmesi bekleniyor.