Aydınlar: İş felakete gidiyor, iki taraf da silahları sustursun, Türkiye’ye nefes aldıracak müzakereler başlasın!

Aralarında Gün Zileli, Tarhan Erdem, Temel İskit, Oya Baydar, Baskın Oran gibi isimlerin de bulunduğu Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu’da OHAL benzeri uygulamalar ve çatışmalara karşı iki tarafa da silahları susturma çağrısı yaptı. 127 aydın, entelektüel ve akademisyen tarafından imzalanan bildiride bölgedeki öğretmenlerin ‘mesleki eğitim’ adı altında memleketlerine gönderildiği ve hastanelerde haftalık nöbet uygulamasına geçildiği hatırlatılarak “Güneydoğu’da OHAL yok iken OHAL düzeni uygulanıyor. OHAL ilan edilmiş olsa, hiç olmazsa onun bir hukuku olacak. Şu anda o hukuk bile yok. Hukuksuzluk, her türlü düzenden daha korkunçtur!” denildi. Metinde “Bu işin sonu çok karanlık. İki taraf da silahları acilen sustursun! Türkiye’ye bir nefes aldıracak müzakereler başlasın!” çağrısında bulunuldu.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tarafından “Alarm! Alarm!” başlığıyla yayımlanan bildiri ve imzacıların listesi şöyle:

Güneydoğu’da iş felakete gidiyor!

Son olarak öğretmenler geri çağrıldı. Hastanelerde personelin 24 saatlik nöbeti 1 haftaya çıkarıldı.

Bu işaretler, devletin topyekun saldırıya geçeceğini gösteriyor.

Güneydoğu’da OHAL yok iken OHAL düzeni uygulanıyor. OHAL ilan edilmiş olsa, hiç olmazsa onun bir hukuku olacak. Şu anda o hukuk bile yok. Hukuksuzluk, her türlü düzenden daha korkunçtur!

Nasıl T. Erdoğan Başkanlık sistemi yokken Başkan gibi hareket ediyorsa, aynı şey Güneydoğu düzeni için yapılıyor.

Bu işin sonu çok karanlık. İki taraf da silahları acilen sustursun! Türkiye’ye bir nefes aldıracak müzakereler başlasın!

Abud Can Adil Okay Adnan Cangüder Adnan Challma Kulhan Ahmet Aykaç Ahmet Aziz Ahmet Hulusi Kırım Ahmet İsvan Akın Atauz Alev Er Ali Gökkaya Ali Osman Abalı Atilla Çetiner Attila Tuygan Aydın Engin Ayşe Hür Ayşe Fehimli Kuzu Ayşegül Doğanay Aziz Küçük Aziz Tunç Babür Pınar Baskın Oran Bedran Cabiroğlu Berfin Ezgi Demirbaş Bora Kılıç Bozkurt Kemal Yücel BülentTekin David Barsamian Derya Yetişgen Dîlber Hêma Doğan Özgüden Eflan Topaloğlu Elif Yıldırım Emin Kaya Ercan İpekçi Erdal Yıldırım Ergun Kuzenk Erkan Metin Ertan İldan Fani Kervancıoğlu Ferdan Ergut Feyyaz Kerimo Fikret Başkaya Garabet Orunöz Garbis Hatemo Gençay Gürsoy Gökhan Kaya Gül Gökbulut Gün Zileli Güngör Şenkal Hacı Orman Haldun Açıksözlü Hanna Beth Sawoce Hasan Burgucuoğlu Hasan Kaya Hasan Cevad Özdil Hasan Oğuz Hasan Zeydan Hicri İzgören Hüseyin Habib Taşkın İbrahim Seven İlyas Danyeli İnci Tuğsavul İrfan Palalı İsmail Beşikçi İsmail Cem Özkan Josef Hadodo Kadir Akın Kadriye Barsamian Kazım Gündoğan Kemal Akkurt Kenan Yenice Leyla Çelik Mahir Sayın Mahmut Cantekin Mahmut Konuk Mehmet Demirok Mehmet Erkek Mehmet Ördekçi Mehmet Özer Mehmet Uluışık Meral Saraç Seven Meryem Güneş Metin Yoksu Mihail Vasiliadis Murad Ekmekçi Murat Kuseyri Mustafa Sütlaş Mustafa Yetişgen Mutlu Sefer Rüya Muzaffer Erdoğdu Müslüm Tufan Nadya Uygun Necati Abay Nesrin Korkusuz Nivart Bakırcıoğlu Oktay Etiman Osman Kuyumcu Oya Aydın Oya Baydar Özcan Metin Pervin Erbil Pınar Ömeroğlu Ramazan Gezgin Remzi Altunpolat Rıdvan Bilek Sabahattin Aras Sait Çetinoğlu Samir Yoken Sarkis Adam Sefa Feza Arslan Selçuk Polat Serdar Koçman Shabo Boyacı Sinan Çiftyürek Şaban İba Şule Taylan Savaş Tamar Çıtak Tarhan Erdem Temel İskit Tuma Çelik Uğur Zeren Ünal Ünsal Yalçın Ergündoğan Yasin Yetişgen Yaqob Tilermenî Yavuz Baydar Zeynep Tozduman ...