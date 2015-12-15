T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydınlar: İş felakete gidiyor, iki taraf da silahları sustursun, Türkiye’ye nefes aldıracak müzakereler başlasın!

127 aydından ortak bildiri: OHAL olsa, hiç olmazsa bir hukuk olacak, şu anda o hukuk bile yok!

15 Aralık 2015 21:13

Aralarında Gün Zileli, Tarhan Erdem, Temel İskit, Oya Baydar, Baskın Oran gibi isimlerin de bulunduğu Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu’da OHAL benzeri uygulamalar ve çatışmalara karşı iki tarafa da silahları susturma çağrısı yaptı. 127 aydın, entelektüel ve akademisyen tarafından imzalanan bildiride bölgedeki öğretmenlerin ‘mesleki eğitim’ adı altında memleketlerine gönderildiği ve hastanelerde haftalık nöbet uygulamasına geçildiği hatırlatılarak “Güneydoğu’da OHAL yok iken OHAL düzeni uygulanıyor. OHAL ilan edilmiş olsa, hiç olmazsa onun bir hukuku olacak. Şu anda o hukuk bile yok. Hukuksuzluk, her türlü düzenden daha korkunçtur!” denildi. Metinde “Bu işin sonu çok karanlık. İki taraf da silahları acilen sustursun! Türkiye’ye bir nefes aldıracak müzakereler başlasın!” çağrısında bulunuldu.

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tarafından “Alarm! Alarm!” başlığıyla yayımlanan bildiri ve imzacıların listesi şöyle:

Güneydoğu’da iş felakete gidiyor!

Son olarak öğretmenler geri çağrıldı. Hastanelerde personelin 24 saatlik nöbeti 1 haftaya çıkarıldı.

Bu işaretler, devletin topyekun saldırıya geçeceğini gösteriyor.

Güneydoğu’da OHAL yok iken OHAL düzeni uygulanıyor. OHAL ilan edilmiş olsa, hiç olmazsa onun bir hukuku olacak. Şu anda o hukuk bile yok. Hukuksuzluk, her türlü düzenden daha korkunçtur!

Nasıl T. Erdoğan Başkanlık sistemi yokken Başkan gibi hareket ediyorsa, aynı şey Güneydoğu düzeni için yapılıyor.

Bu işin sonu çok karanlık. İki taraf da silahları acilen sustursun! Türkiye’ye bir nefes aldıracak müzakereler başlasın!

Abud Can  Adil Okay  Adnan Cangüder  Adnan Challma Kulhan  Ahmet Aykaç  Ahmet Aziz  Ahmet Hulusi Kırım   Ahmet İsvan  Akın Atauz  Alev Er  Ali Gökkaya Ali Osman Abalı  Atilla Çetiner  Attila Tuygan  Aydın Engin   Ayşe Hür  Ayşe Fehimli Kuzu  Ayşegül Doğanay  Aziz Küçük  Aziz Tunç   Babür Pınar  Baskın Oran  Bedran Cabiroğlu  Berfin Ezgi Demirbaş  Bora Kılıç   Bozkurt Kemal Yücel  BülentTekin  David Barsamian  Derya Yetişgen  Dîlber Hêma  Doğan Özgüden  Eflan Topaloğlu  Elif Yıldırım  Emin Kaya  Ercan İpekçi  Erdal Yıldırım  Ergun Kuzenk  Erkan Metin  Ertan İldan  Fani Kervancıoğlu  Ferdan Ergut  Feyyaz Kerimo  Fikret Başkaya  Garabet Orunöz  Garbis Hatemo  Gençay Gürsoy  Gökhan Kaya  Gül Gökbulut  Gün Zileli  Güngör Şenkal  Hacı Orman  Haldun Açıksözlü  Hanna Beth Sawoce  Hasan Burgucuoğlu  Hasan Kaya  Hasan Cevad Özdil  Hasan Oğuz  Hasan Zeydan  Hicri İzgören  Hüseyin Habib Taşkın  İbrahim Seven  İlyas Danyeli İnci Tuğsavul İrfan Palalı  İsmail Beşikçi  İsmail Cem Özkan  Josef Hadodo  Kadir Akın  Kadriye Barsamian  Kazım Gündoğan Kemal Akkurt  Kenan Yenice  Leyla Çelik  Mahir Sayın  Mahmut Cantekin  Mahmut Konuk  Mehmet Demirok  Mehmet Erkek  Mehmet Ördekçi  Mehmet Özer  Mehmet Uluışık  Meral Saraç Seven  Meryem Güneş  Metin Yoksu  Mihail Vasiliadis  Murad Ekmekçi  Murat Kuseyri  Mustafa Sütlaş  Mustafa Yetişgen  Mutlu Sefer Rüya  Muzaffer Erdoğdu  Müslüm Tufan  Nadya Uygun  Necati Abay  Nesrin Korkusuz  Nivart Bakırcıoğlu   Oktay Etiman  Osman Kuyumcu  Oya Aydın  Oya Baydar  Özcan Metin   Pervin Erbil  Pınar Ömeroğlu  Ramazan Gezgin  Remzi Altunpolat  Rıdvan Bilek  Sabahattin Aras  Sait Çetinoğlu  Samir Yoken  Sarkis Adam  Sefa Feza Arslan  Selçuk Polat  Serdar Koçman  Shabo Boyacı  Sinan Çiftyürek  Şaban İba  Şule Taylan Savaş  Tamar Çıtak  Tarhan Erdem   Temel İskit  Tuma Çelik  Uğur Zeren  Ünal Ünsal  Yalçın Ergündoğan  Yasin Yetişgen  Yaqob Tilermenî  Yavuz Baydar  Zeynep Tozduman ...

 

 

ETİKETLER

surdiyarbakırgünaydoğuAnkara Düşünceye Özgürlük Girişimisokağa çıkma yasağıohalGün ZileliTarhan ErdemTemel İskitOya BaydarBaskın Oran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24