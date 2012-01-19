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Spor

Aydınlar: İnşallah kimse ceza almaz

UEFA yetkilileri ile 1.5 saat şike soruşturmasını görüşen TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar...

19 Ocak 2012 02:00

T24 - UEFA yetkilileri ile 1.5 saat şike soruşturmasını görüşen TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Beklentileri karşılanmazsa uygulanacak cezaları konuştuk. İnşallah suçlu çıkmaz, kimse cezaya muhatap olmaz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İsviçre’nin Nyon kentinde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Sekreteri Gianni Infantino ve UEFA Hukuk İşleri Uzmanı Alasdair Bell ile bir araya geldi. 



Mehmet Ali Aydınlar, 1.5 saat süren görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydederek, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aydınlar, ''26 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. UEFA'nın bu konudaki beklentilerini aldık. Bu beklentilerin karşılanmaması halinde uygulanacak müeyyideler nelerdir, bunları konuştuk'' dedi.

Aydınlar, UEFA ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu belirterek, ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayandığını ifade etti.


'İnşallah kimse ceza almaz'

Başkan Aydınlar, sözlerini şöyle tamamladı:

''İnşallah hiçbir suçlu çıkmaz. Yanlış bir şey yapmamışlardır. Kimse cezaya muhatap olmaz. Varsayımlar üzerine yapılan görüşmeler. 8 tane takımın adı geçiyor.''

Aydınlar başkanlığındaki TFF heyetinin, bu akşam saatlerinde İsviçre'den ayrılması bekleniyor.



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