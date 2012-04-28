Aydınlar: Hani CAS davası namus meselesiydi, neden vazgeçtiniz?

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç'un daha önce "Bu bizim namus meselemiz" dediği CAS'taki davasının geri çekilmesini sert dille eleştirdi. Aydınlar, "Suçun olmadığına inanıyorsan neden vazgeçtin diye adama sormazlar mı" diye konuştu.

Federasyon Etik Kurulu'nun herhangi bir şike izine rastlanmadığını yazdığı raporu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teslim edeceği gün, Fenerbahçe'nin TFF ve UEFA aleyhine açtığı davayı geri çektiği ortaya çıktı.

Aydınlar davanın geri çekilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Benim için 'Fenerbahçe'ye zarar verdi' demişlerdi. Davayı geri çektiklerine göre bazı eyleri kabul ediyorlar. Ben bu kulübün üyesi olarak şimdi diyorum ki, 45 milyon euroyu bu yönetim Fenerbahçe'nin kasasına koymak zorunda. Muhtemelen gelecek yıl da Avrupa'ya gitmemeye razı olmuşlardır. Eğer o da gerçekleşirse, 45+45 milyon euroyu Fenerbahçe'ye ödemeliler. Kulübe zarar veren kimse o bu parayı vermeli. Hani CAS davası namus meselesiydi. Böyle diyorlardı. Suçun olmadığına inanıyorsan neden vazgeçtin diye adama sormazlar mı? Bunların cevabını vermeliler."