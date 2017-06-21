Aydınlar, Gülmen ve Özakça için seslendi: Durumları kritik sessiz kalmayın!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) öncülüğünde çok sayıda aydın ve sanatçı, açlık grevinin 104’üncü gününü geride bırakan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek için İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Özakça’nın eşi Esra Özakça ile annesi Sultan Özakça’nın yanı sıra, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Edip Akbayram, Fatoş Güney, Deniz Türkali, İlyas Salman, Orhan Aydın, Grup Yorum üyeleri, Akın Birdal ve çok sayıda hak savunucusu katıldı.

Moderatörlüğünü TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı’nın yaptığı toplantıda ilk sözü Akın Birdal aldı. Birdal, “Hiçbir bakan, hiçbir yetkili kendi iradesiyle hareket edemiyor. Bu nasıl bir demokrasi, nasıl insan hakları, nasıl bir adalet?” dedi. Gazeteci Deniz Türkali, Gülmen ve Özakça’nın gün geçtikçe kötüleşen sağlık durumlarına dikkat çekerek, AKP iktidarına sitem etti. “Vicdanları yok mu?” diyen Türkali iki eğitimcinin durumuna duyarsız kalınmasının vicdansızlık olduğunu vurguladı.

"Adalet bir gün onlara da lazım olacak"

İki eğitimcinin özgürlüklerine kavuşması ve taleplerinin kabul edilmesini gerektiğini söyleyen Edip Akbayram, “Adalet bir gün size de lazım olacak,” diye konuştu. Fatoş Güney de eşi Yılmaz Güney’i anımsayarak, “Eğer Yılmaz Güney yaşasaydı, bir film çekseydi ve adı da ‘Nuriye ve Semih’in ölümünü beklerken’ olsaydı o filmin sesi tüm dünyada yankılanırdı. Nuriye ve Semih Azrail’in pençesinden derhal kurtarılmalıdır,” dedi.

"Sorumlu AKP hükümetidir"

Oğlu Semih Özakça için açlık grevinde olan ve Ankara Yüksel Caddesi’nde direnen anne Sultan Özakça, “İki genç insan ekmeği, onuru için açlık grevi yapıyor ve AKP hükümeti neden bir şey yapmıyor? Son hamleleri ne olacağını bilmiyorum ama çocuklarımızın tırnağına bir zarar gelirse AKP hükümeti sorumludur,” diye konuştu. Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça ise şöyle konuştu: “Biz onlarla beraber bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. 29 gündür grevdeyiz. İki direnişi birlik olarak görüyoruz ve canımız pahasına orada duruyoruz. Herkesin bu aciliyeti hücrelerine kadar hissetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kapıları açmıyorlar ama biz çalmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Avukatı Özgür Yılmaz, hükümet ile daha önce görüşmeler yaptıklarının aktardı. Ardından konuşan HDP’li Filiz Kerestecioğlu, “Vicdan ve hukuk çürüdüğü için sesler karşılık bulamıyor” diyerek sözlerine başladı. Kerestecioğlu, “Bu ülke onurunu ve haysiyetini kaybeder, onları kaybedersek. Açlık grevine faklı bakma tartışmalarının çok ötesindeyiz ve artık herkes elinden geleni yapmalı” dedi.