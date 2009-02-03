Aydınlar: Diasporada da bir tabu kırıldı

Prof. Baskın Oran’la birlikte 15 Aralık’ta ‘Ermenilerden özür dileme kampanyası’ başlatan Dr. Cengiz Aktar ve gazeteci Ali Bayramoğlu, Armen Gakavian’ın ‘Türklerden özür kampanyası’nı olumlu buldu.



'Türkler'den özür kampanyasıyla ilgili ne dediler?

Cengiz Aktar: 15 Aralık’tan bu yana Ermenilerden sözlü, yazılı pek çok olumlu tepki geliyor. Gakavian’ın girişimi de bunlardan bir tanesi. Diyaspora Ermenileri’nden bu çeşit tepkiler zamanla çoğalacaktır. Çünkü Türkiye’de olduğu kadar Ermeni diasporasında da muazzam bir tartışma başlattı bu kampanya, orda da bir tabu kırıldı.



Ali Bayramoğlu: Bu tür diyalog başlatan girişimler birçok noktada ön açıcı olacaktır. Biz özür kampanyasını düşünürken, muhtemelen diğer arkadaşlar da öyle, bir siyaset kolaylaştırıcı araç olsun diye düşünmedik. Bu sadece insani bir girişimdir o kadar.

Gakavian’ın başlattığı kampanyayla ilgili diğer görüşler de şöyle:



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Gençay Gürsoy: Başlatılan karşı özür kampanyasını olumlu karşılıyorum. Zaman içinde yaygınlaşacağı inancındaydım.



Halil Ergün (Oyuncu): Biz kampanyayı bir şey bekleyerek karşılamamıştık ama bunu güzel bir gelişme olarak görüyorum.



Prof. Dr Ali Nesin: Attığımız imzalar boşa gitmemiş. İki toplum arasında sıcaklığa yol açmış.Çok sevinçliyim, onlardan bir özür beklemiyordum ama.



Kezban Hatemi (Avukat): Çok şükür ki onlardan da kısa sürede cevap geldi. Böyle konuşa konuşa, diyalogla hallolur sorunlar, siyasetle değil.



Eren Keskin (Avukat): Ermenilerin özür dileyceği bir şey yok. Bana göre özür dilemesi gereken Türk devleti.

