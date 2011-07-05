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Spor

AYDINLAR: DELİLLERE GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ İSTANBUL (A.A) 

05 Temmuz 2011 18:59

-AYDINLAR: DELİLLERE GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, soruşturmanın bitmesinin çok uzun süreceğini belirterek, ''Dolayısıyla biz delillere göre hareket etmek zorundayız'' dedi. Aydınlar ve TFF başkanvekilleri Lutfi Arıboğan ve Göksel Gümüşdağ ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoğlu, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Aydınlar, ''Savcı beyle görüştük. Soruşturma hakkında bilgi aldık. Birlikte takip edeceğiz. Şu anda söyleyeceğimiz başka bir şey yok'' dedi. Basın mensuplarının, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Şampiyonlar ligi ön elemelerinde oynayacak takımın isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna Aydınlar, ''Zamanın farkındayız. Zaman darlığı var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Bu takvime uyacağız diyebilirim'' yanıtını verdi. Savcılıktan herhangi bir belge almadıklarını belirten Aydınlar, 15 Temmuz'a kadar mümkünse karar çıkacağını ifade etti. ''TFF'nin tutumu nasıl olacak. Soruşturma bitmeden bir karar verilecek mi?'' sorusunu da Aydınlar, ''Soruşturmanın bitmesi çok uzun sürebilir. Dolayısıyla biz delillere göre hareket etmek zorundayız. Ama şu anda bu kadar konuşalım. Daha sonra yine konuşuruz'' şeklinde cevapladı. Aydınlar, adliyeden ayrıldıktan sonra, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gitti. Aydınlar'ın, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ı ziyaret ederek, soruşturmayla ilgili bilgi alacağı öğrenildi.

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