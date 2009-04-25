Aydınlar da Taksim'i istedi

Yaşar Kemal, Tarık Akan, Müjde Ar, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal ve Ufuk Uras’ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı, gazeteci, yazar, öğretim üyesi ve siyasetçi, ortak bir bildiri ile yetkilileri 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanabilmesi için göreve çağırdı.



1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanacağının hatırlatıldığı bildiride, “Bu sadece emekçi sınıfların değil, Türkiye’de zorlu mücadelelerle ilerletilmeye çalışılan demokrasinin de bir kazanımıdır” denildi. Bu demokratik adımın darbe hukukuyla halkın elinden alınmış bir hakkın gasp edildiği yerde, Taksim Meydanı’nda iadesiyle tamamlanmış olacağının ifade edildiği bildiride şunlar kaydedildi:



“1976’dan bu yana 1 Mayıs’la özdeşleşmiş olan Taksim Meydanı’nın işçilerin ve emekçilerin dayanışma günlerine açılmasını istemek bir inatlaşma değil, bir hak talebidir. Her türlü gösteriye açık olan bu meydan, orada 36 insanımızın karanlık güçler tarafından katledildiği 1977’de, emekçi sınıflar kadar Türkiye’nin demokrasi güçleri için de çok özel bir tarihsel anlam kazanmıştır. Meydanlar ve mekânlar, orada yaşananlarla toplumsal hafızaya kazınırlar. 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanması ve emeğin 30 yıldır yasaklı tutulduğu meydanına kavuşması, şu güç günlerde çok ihtiyacımız olan barış ve uzlaşma anlayışına doğru bir adım olacaktır.”



Bildiride, hükümet ve İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ın Taksim’de barış içinde kutlanması için göreve çağrıldı.

