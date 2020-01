-Aydınlar: ''Bize inanın, adalet anlayışımıza güvenin'' ANKARA (A.A) - 26.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''Bu sınavda her zamankinden daha fazla huzura, güvene, istikrara ve birlikteliğe ihtiyaç duyuyoruz'' dedi. Aydınlar, Federasyonun Ankara'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada, her kesimden hemen hemen her insanın, futbolun birleştiriciliğini, heyecanını sevdiğini söyledi. Bugüne kadar Türk futbolunun iyi yerlere gelmesi açısından 20 yıldır çalıştığını dile getiren Aydınlar, ''Bundan 7 ay önce ben ve 14 değerli arkadaşım yine bu salonda sizlerin teveccühü ile futbol idaresine 4 yıllığına seçildik. Göreve başlayışımızın henüz 90. saatinde şike soruşturmasıyla karşı karşıya kaldık'' dedi. Aydınlar, kendilerinin de 74 milyon insan gibi bu duruma hazırlıksız yakalandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Türk futbolu sadece bugün değil, kurulduğu 1923 yılından beri en ciddi krizini yaşamakta. TFF'nin bunu tek başına çözmesi mümkün değimdir. Kamuoyunda zaman zaman süreç iyi yönetilmedi eleştirilerine karşın, sadece iyi niyetle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu sınavda her zamankinden daha fazla huzura, güvene, istikrara ve birlikteliğe ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü sorumlusu biz değiliz. Çözüm için hepinizden yardım istiyoruz. Sizlerden baskı değil destek bekliyoruz. Bu arada bize bugüne kadar yapıcı eleştirileriyle yön verenlere de teşekkür ediyoruz.'' -''Türk futbolunun başının dik durmasından yana, tarafız''- Küçük çıkarlar için kaos ortamını daha da büyütmeye çalışan kesimlerin de olduğuna dikkati çeken Aydınlar, şöyle devam etti: ''Bize inanın, adalet anlayışımıza güvenin. 7 aydır süren ama bize 7 yıl gibi gelen bu süreçte çok üzüldük, kırıldık. 'Arkadaşlar bırakıp gidelim' demedik. Bu 7 aylık süreçte evet biz tarafız. Türkiye'den, Türk futbolunun başının dik durmasından yana, tarafız. Bu konuda alacağımız kararların herkesi memnun etmesi mümkün değil. Fakat TFF'nin bugüne kadar aldığı her karar, her işlem TFF'nin kanun, statü ve hukukuna uygun olduğu gibi FIFA ve UEFA'nın uluslararası kurallarına da uygundur. TFF olarak herkese eşit mesafedeyiz, herkese karşı adiliz çünkü biz herkesin federasyonuyuz. Sizlerin teveccühü ile seçilen bir otoriteyiz ama otoriter değiliz.'' Aydınlar, olağanüstü genel kurul kararını açıkladıklarından bu yana aldıkları sayısız destek ve güven ifadelerinin, ne kadar doğru bir karar aldıklarının en büyük kanıtı olduğunu anlattı. ''Biz bir aileyiz ve büyük bir aileyiz diyorsak tüm fertleri dinlemek mecburiyetindeyiz'' diyen Aydınlar, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sadece bugün değil sürecin başladığı 3 Temmuz'dan bu yana herkesi dinliyoruz. Kulüpler Birliği ile defalarca toplantı yaptık. Her türlü eleştiriye açığız. Doğru bildiğimizden vazgeçmeyeceğiz. Şeffaf, paylaşımcı olmaya devam edeceğiz. Futbol ailesinin tüm kesimlerinin her kelimesine azami önem vereceğiz. Bu nedenle dürüst olmaya devam edeceğiz. Süreç başladığından bu yana hukukun üstünlüğü en çok konuşulan konu oldu. Biz, sözde değil, özde hukuktan yanayız. Bunu yaparken dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Şimdi sırada savunma hakkı var. Etik kurul da bu süreçte raporunu tamamlayacak. Yetişmesi halinde, play off öncesi nihai kararı almayı planlıyoruz. TFF olarak önceliğimiz elbette futbolun gelişmesi. Bizim için Türkiye'nin uluslararası alanda itibarı da çok önemli. Bunları da dikkate alıyoruz.'' Aydınlar konuşmasını, toplantıya katılan delegelere teşekkür ederek tamamladı.