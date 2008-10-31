Aydın'dan güvence



Galatasaray'ın genç futbolcusu Aydın Yılmaz, sakat oyuncuların takıma katılımıyla çok daha iyi bir duruma geleceklerini belirterek, "Tam takım olduktan sonra Galatasaray'ın önünde durulamayacak" dedi.



Galatasaraylı futbolcu Aydın Yılmaz, geniş bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, ''Tüm oyuncular sağlam ve formda olduğunda Galatasaray çok daha iyi bir noktaya gelecek'' dedi.



Genç futbolcu, Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin kasım sayısında yer alan röportajında, futbolcular arasındaki rekabetin takımlarının yararına olduğunu dile getirerek, ''Antrenmanlarda herkes en üst düzeyde çalışıyor. Her mevkide o kadar kaliteli oyuncular var ki, formayı kapabilmek hiç de kolay değil. Ben de başlangıçta sakatların çokluğu nedeniyle şans bulabildim. Tüm oyuncular sağlam ve formda olduğunda Galatasaray çok daha iyi bir noktaya gelecek. Ligdeki tüm rakiplerimizle kıyaslandığında çok daha kaliteli ve geniş bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Bu, takımdaki tüm oyuncuların ortak fikri. Tek problem takım olabilmek. Bunu da başardıktan sonra Galatasaray önünde durulamaz bir takıma dönüşecektir'' dedi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın kendilerini çok kötü etkilediğini anlatan Aydın, ''Orası dünyanın en üst düzeydeki ligi. Eğer katılabilseydik hem takım hem de tek tek oyuncular açısından çok faydalı bir tecrübe olacaktı. Kadromuzda birçok yeni oyuncu vardı ve henüz takım olamadığımız bir dönemde Steaua Bükreş ile karşı karşıya geldik. Bu bizim adımıza bir şanssızlıktı. Ama şimdi UEFA Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz ve inşallah orada daha büyük başarılar elde etmek istiyoruz. UEFA Kupası şampiyonluğu neden olmasın? Kalitemiz yeterli. Tek mesele bu kaliteyi sahaya yansıtabilmekte'' görüşlerine yer verdi.



''SKIBBE ARKADAŞ GİBİ"

Aydın Yılmaz, teknik direktörleri Michael Skibbe'nin kendilerine arkadaş gibi davrandığı belirtti.



Genç futbolcu, yabancı teknik direktörlerin, yerli teknik direktörler ile kıyaslandığında avantajsız olduklarını düşündüğünü dile getirerek, ''Bir teknik direktör sizinle aynı dili konuştuğunda ne istediğini birebir anlatma şansına sahip olur, eksiklerinizi gösterir, kendinizi nasıl geliştireceğiniz yolunda bir yön çizebilir. Yine de Skibbe bu dezavantajına rağmen bizimle birebir ilgilenmeye, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyor ve bunun için ciddi bir çaba harcıyor. En önemli özelliği futbolculara yaklaşımı. Hepimize arkadaş gibi yaklaşabiliyor, bizi samimiyetine inandırıyor ve aramızdaki bu güven duygusu motivasyonumuzu artırıyor'' dedi.



Galatasaray'da sürekli oynayan, kalıcı bir futbolcu olmak istediğini belirten Aydın, ''A Milli Takım kampına ilk kez davet edildim ve bundan sonra sürekli bu kadroda yer alıp oynayabilen bir futbolcu haline gelmek istiyorum. Benim de yurt dışında oynamak gibi hayallerim var. Galatasaray'da ve milli takımda belli bir seviyeye geldikten sonra İspanya veya İngiltere'de oynamak istiyorum'' dedi.

