Aydın'dan Afrin'deki Mehmetçiğe 1.5 ton kurucu incir

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN Ticaret Odası (AYTO) öncülüğünde, meslek odası ve derneklerden oluşan sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan 1.5 ton kuru incir, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Mehmetçiklere gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türkiye\'nin dört bir yanından devam den desteklere bir yenisi Aydın\'dan eklendi. Aydınlılar\'da yerel ürünleri olan kuru inciri Mehmetçiğe yolladı. Efeler ilçesindeki Kent Meydanı\'nda yapılan uğurlama töreninde konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken, \"Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlerimizin tüm ihtiyaçlarının devletimiz tarafından karşılandığını biliyoruz. Hiçbir ihtiyaçları olmadığını ve devletimizin gerekeni yaptığını biliyoruz. Aydınlılar olarak ekonomi alanındaki derneklerimizle birlikte ihtiyaç değil, bir irade beyanında bulunuyoruz. Afrin\'deki askerlerimize, Aydın\'ın efelerinden, Türkiye\'nin efelerine incir gönderiyoruz. AYTO\'nun öncülüğündeki bu kampanyaya Tüm sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Aydın Genç İşadamları Derneği (AYGİAD), Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD), Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ekonomi Kulübü Aydın Şubeleri ile üyelerimizden, Aydınlı incircilerden, muhtarımızdan destek geldi. Toplanan yaklaşık 1.5 ton inciri bugün buradan dualarla Afrin\'deki yiğitlerimize göndereceğiz\" dedi.

Konuşmanın ardından okunan dua ve tekbirlerle, toplanan 1.5 ton inciri, Afrin\'deki Mehmetçikler\'e ulaştırılmak üzere götürecek kamyon, Kilis\'e doğru yola çıktı.

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