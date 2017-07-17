Aydın'daki maskeli gaspçı, 20 yıllık polis çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 82 yaşındaki Nadire Akdemir'in maskeli bir kişi tarafından evinde darp edilip üzerindeki ziynet eşyalarının gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, yan taraftaki adliye lojmanları önündeki kulübede görevli polis memuru 45 yaşındaki İ.G., gözaltına alındı. İ.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazilli'de yaşayan 3 çocuk annesi Nadire Akdemir, eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açtı fakat maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Kapıyı iterek içeri giren saldırgan yumruk atıp, başını duvara çarptığı Akdemir'in yere düşmesini fırsat bilip, kolundaki 5 bilezik ile boynundaki gerdanlığı koparıp aldı. Acı içinde yerde kıvranan Akdemir'in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkartan maskeli saldırgan ardından koşarak kaçtı.

Namazdan Ali İhsan Akdemir, eşini kanlar içinde yerde yarı baygın bulunca, birkaç apartman ileride evi bulunan kızı Enise Satıkın'ı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Kızının haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akdemir, Nazilli Devlet Hastanesi'ni kaldırılıp tedaviye alındı.

Kamera kayıtlarından sonuç alınamadı

Soruşturma başlatan polis, hakim ve savcıların oturduğu, sürekli bir polisin beklediği adliyeye lojmanlarının hemen yanındaki binada meydana gelen olayla ilgili olarak şüphelinin tespit edilip, yakalanabilmesi için çevredeki bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak, güvenlik kamerası kayıtlarından bir sonuç alınamadı.

Nöbet kulübesinde görevli polis memuru

Polis, çevredeki görgü tanıkları ile olayın meydana gelen evin bitişiğindeki hakim ve savcıların kaldığı adliye lojmanları önündeki nöbet kulübesinde görevli 20 yıllık polis memuru İ.G.'nin bir kaç kez ifadelerine başvuruldu. Polis, ifadelerindeki çelişkilerden şüphelendikleri meslektaşları İ.G.'yi, bugün saat 03.00 sıralarında evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanan İ.G., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G., tutuklandı.