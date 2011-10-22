-Aydın'daki KCK operasyonu'nda 9 tutuklama AYDIN (A.A) - 22.10.2011 - Aydın'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 18 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KCK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12 zanlıdan, aralarında BDP Aydın İl Başkanı Necmettin Uçar'ın da bulunduğu 9'u tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.