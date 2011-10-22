T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'daki KCK operasyonu'nda 9 tutuklama AYDIN (A.A)

22 Ekim 2011 12:29

-Aydın'daki KCK operasyonu'nda 9 tutuklama AYDIN (A.A) - 22.10.2011 - Aydın'da, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik 18 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KCK yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlılar Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12 zanlıdan, aralarında BDP Aydın İl Başkanı Necmettin Uçar'ın da bulunduğu 9'u tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24