T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'daki kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU(Aydın), (DHA)-  AYDIN'IN Karacasu İlçesi'nde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

22 Ekim 2017 10:39

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU(Aydın), (DHA)-  AYDIN\'IN Karacasu İlçesi\'nde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2\'si ağır 5 kişi yaralandı. 
Kaza, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa Gülşen yönetimindeki 60 YC 021 plakalı traktör, Faruk Tunç yönetimindeki 20 BCK 30 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Gülşen ve otomobil sürücüsü Tunç ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Zehra Tunç, Nimet Baykan ve Esma Tunç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Aydın ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Esma Tunç ile Fatma Zehra Tunç\'un hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKKARACASUAydın DHA  AYDIN KaracasuKarapınar MahallesiMustafa GülşenYCFaruk TunçBCKKazadaGülşenTunçFatma Zehra Tunç Nimet BaykanEsma TunçYaralılarNazilli Devlet HastanesiBuradaAydın ADÜ Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24