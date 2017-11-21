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Aydın'daki FETÖ davasında 5 tahliye

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Çine'deki örgütlenmesine ilişkin Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 18'i tutuklu 34 sanığın yargılan duruşmada 5 kişi tahliye edildi

21 Kasım 2017 00:16

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Çine\'deki örgütlenmesine ilişkin Aydın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden 18\'i tutuklu 34 sanığın yargılan duruşmada 5 kişi tahliye edildi.
FETÖ/PDY\'nin Çine\'deki örgütlenmesine yönelik 18\'i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına Aydın 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu\'ndaki davaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların \'örgüt üyeliği\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanıklara esas hakkında savunmalarını yapmaları için söz verildi. Alınan savunmaların ardından mehkeme heyeti ara kararını açıkladı. Kararda, Kenan Şen, Mesut Dirik, Mehmet Yavuz, Nihat Yıldız ve Mutlu Şahin tahliye edildi.
Duruşma, 26 Şubat 2018 tarihine ertelendi.

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