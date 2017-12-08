Aydın'da zeytin hırsızlığına 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesindeki bir zeytinlikten, sahibinin topladığı 7 çuval zeytini çalarak kaçan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Çine\'de yaşayan Erol Yaşar, kendisine ait zeytinlikteki zeytinleri toplayarak çuvallara koydu. 7 çuval zeytini hazır hale getiren Yaşar, hasada devam etti. Bu sırada 4 kişi, bir kamyonetle zeytinliğe geldi. Yaşar\'ın topladığı zeytinleri kamyonete yükleyen şüpheliler, ardından uzaklaştı. Erol Yaşar, zeytin çuvallarının yerinde olmadığını görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, çevredeki görgü tanıklarının verdiği bilgi üzerine kamyoneti takibe aldı. Zeytinleri çalanların, kamyonetle Karpuzlu ilçesinden Muğla\'nın Milas ilçesi yönüne gittiği tespit edildi. Kamyonet yapılan çalışmayla durduruldu ve şüpheliler T.O.K., T.K., C.B. ve G.G. gözaltına alındı. Araçta zeytin çuvalları ve dalları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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