Aydın'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİBELİRLENDİ

Aydın\'ın Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meydana gelen ve Mustafa Alkan yönetimindeki 32351 sefer sayılı İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile Gürhan Karaca (27) yönetimindeki 09 PM 854 plakalı otomobilin bariyersiz hemzemin geçitte çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan Nazlı Karaca (20), Erçin Karaca (11) ve Sudenaz Eroğlu (37) yaşamını yitirdi. Sürücü Karaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu (37) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan, sürücü Karaca ile Aysun Eroğlu\'nun hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Trenin makanisti Alkan ise, yapılan alkoy kontrolü sonrasında jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YOLCULAR ŞOK YAŞADI

Kaza anında büyük bir gürültü duyduklarını belirten tren yolcuları, ilk başta ne olduğunu anlayamadıkları söylediler. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten yolcular, otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklendiğini ifade belirttiler. Bazı yolcuların, olay yerine çağırdıkları yakınlarının otomnobilleriyle gittikleri görüldü.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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