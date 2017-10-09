Aydın'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 3 ölü 3 yaralı (1)

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaraıların 2\'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Moralı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen 09 PM 354 plakalı otomobil, İzmir-Söke seferini yapan yolcu treni ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada 2\'si ağır 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

