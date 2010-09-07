Aydın'da yine vali krizi

T24

30 Ağustos’da olduğu gibi Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerine de 10 dakika geç gelen Vali Coş, MHP ve CHP milletvekillerinin tepkisini çekti. Alana Ak Parti Milletvekili ve Ak Parti İl Başkanı ile birlikte giren Vali Coş, MHP ve CHP’li milletvekillerin elini sıkmadı. Muhalefet partisi milletvekilleri de törenden sonra alandan ayrılmayıp yaptıkları açıklamalarla Vali Coş’u eleştirdi.Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıldönümü törenleri, geçen 30 Ağustos’taki gibi, yine Vali Hüseyin Avni Coş’un saat 08.15’te çelenk konulacak Atatürk Anıtı’na 10 dakika geç gelmesi nedeniyle gergin başladı. Vali Coş’un alana Adnan Menderes Bulvarı’ndan yöresel giyimli efeler, Ak Parti İl Başkanı Sadık Atay ve Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ile birlikte davul zurna eşliğinde yürüyerek gelmesi, kendisini bekleyen protokoldeki CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, MHP Milletvekilleri Recep Taner, Ali Uzunırmak ile Ertuğrul Kumcuoğlu’nun tepkisini çekti.Vali Coş’un, alana geldiğinde muhalefet partisi milletvekillerinden hiçbiriyle selamlaşmazken, sadece protokoldeki Aydın Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu ve Aydın Ak Parti Milletvekili Atilla Koç’un elini sıkması dikkat çekti. MHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun duruma tepki gösterip, “Bu ülke AKP devleti olmuş” sözüne, protokolde hemen yanında duran Aydın Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdem, “Sözlerinizi size iade ediyorum” karşılığını verdi.Çelenk koyma törenin ardından alandan ayrılmayarak ortak bir açıklama yapan muhalefet partisi milletvekilleri yaşanan olayı kınadıklarını söyledi. Aydın MHP Milletvekili Recep Taner, Vali Coş’un devletin değil Ak Parti’nin valisi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, “Siyasi iktidar hala bu valiyi burada tutuyorsa bu ayrı mesele. Ama buradaki tablo şık olmamıştır. AKP’nin İl Başkanının yanında AKP vekili ile 10 dakika geç gelerek 30 Ağustos’ta olduğu gibi yine protokolü beklettiler. Yok efendim efelerle yürünüyormuş. Buradaki vekilleri, belediye başkanını ve protokolü bekletmeye kimsenin hakkı yok. Meydana giriş tablolarını gördük. Sırtlarına poşu atarak alana giriyorlar” dedi.Aydın MHP Milletvekili Ali Uzunırmak da “Bu soytarılık anlamına gelecek bir davranış olmuştur. Böyle giriş, oyalama, böyle devlet adamlığı olmaz. Artık tavır alınması gereken, katlanılamaz boyuta gelmiştir. Bu davranışlar rol model olarak algılanırsa devletin bütün kurumlarına sirayet eder, devleti çürütür” diye konuştu.Aydın MHP Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu da “Vali, AKP Milletvekili Mehmet Erdem ile AKP Aydın İl Başkanı Sadık Atay'ın birlikte gerçekleştirdiği eylem hiç hoş olmadı. Yakışıksız oldu. Bu belirgin şekilde toplumu ikiye bölmektir. Bu anlayışla birlik ve beraberlik son derece güçleşir” dedi.Vali Coş ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Aydın CHP Milletvekili Fatih Atay da yine en sert tepkiyi gösterdi. CHP’li Atay, şunları söyledi: “Aynı kamu görevlisi Vali, yine 10 dakika geç geldi. Törende herkese saygısızlık yaptı. 30 Ağustos'taki saygısızlığın aynısını 7 Eylül'de de devam ettirdi. Bugün hepimiz erken kalktık, buradaydık. Sadece Vali yoktu, şov yapıyordu. Bu görev, program dahilinde mi, hayır. Sadece 30 Ağustos'taki konumunu düzeltebilmek için ya da ‘Aydın'ın efesi benim’ demek, istediğim zaman geç gelebilirim anlayışını sürdürmek için bu tavrı gösterdi. Bu son derece ayıp, utanç verici bun durumdur. Böyle bir insanın değil Aydın’da valilik yapması, Türkiye'nin hiçbir yerinde kamu görevi yapmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Bu Vali yüzünden yine kötü bir olayla gündeme geliyoruz. Sayın Başbakan ve Bakanı, yani sahipleri, lütfen buna gerekeni yapsın. Bu talihsiz olaya rağmen Aydınlıların bayramını kutluyorum.” Milletvekilleri çelenk koyma törenin ardından Vali Coş'un makamında gerçekleşen tebrik programına katılmadı. AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Atilla Koç da programda yer almadı. Sadece Aydın Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu, Valilik makamındaki tebrik programına katıldı.