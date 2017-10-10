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Aydın'da yanmış kadın cesedi bulundu

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim İlçesi'ndeki makilik alanda yanmış kadın cesedi bulundu

10 Ekim 2017 00:46

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki makilik alanda yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinde kimlik bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 07.00 sıralarında Manastır Koyu Mevkii\'nde meydana geldi. Makilik alanın çevresinden geçen vatandaşlar, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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