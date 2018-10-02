T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin şüphe üzerine içinde oldukları otomobilde ve üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu 2 kişi, gözaltına alındı

02 Ekim 2018 16:21

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin şüphe üzerine içinde oldukları otomobilde ve üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu 2 kişi, gözaltına alındı. 
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece, Malgaç Çayı kenarında, içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki otomobili görünce şüphelendi. Bunun üzerine araçtaki A.T. ve B.Y.\'nin üzerleri ile otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 84 gram \'kristal\' olarak bilinen uyuşturucu madde metamfetamin, az miktarda esrar ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKSULTANHİSAR Aydın DHAAYDIN SultanhisarEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiMalgaçBununAramalardaGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24