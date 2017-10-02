Aydın'da uyuşturucuyla dört koldan mücadele

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri ortak proje kapsamında bir tedavi merkezi kurularak, hem uyuşturucu bağımlılarının tedavi edileceğini hem de tüm vatandaşların eğitimlerle, uyuşturucudan uzak tutulacağını kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde, kentteki uyuşturucu bağımlılığı oranlarını azaltmak amacıyla başlatılan proje kapsamında bir tedavi merkezi kurulacak. Tanıtım toplantısına projenin mimarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Didim Belediye Başkanı CHP\'li Deniz Atabay, Çine Belediye Başkası CHP\'li Salih Dinçer, Bozdoğan Belediye Başkanı CHP\'li Tümer Apaydın ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla başlattıkları projede öncelikle imam, muhtar, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, idari kadro ve Emniyet mensupları olmak üzere, tüm vatandaşların eğitileceğini ifade etti. Eğitimlerde uyuşturucunun tehlikelerini ve bu maddeye ulaşımın nasıl engelleneceğini anlatacaklarını kaydeden Cankurtaran, \"Hükümet hem uyuşturucuyla hem de bağımlılarla mücadale edemiyor. Aydın\'da 6 ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi\'nin belirleyeceği bir yerde, tedavi merkezi kuracağız. Kurulacak olan merkezde uyuşturucu kullanan çocukların aileleri de rencide edilmeden yardım eli uzatılacak. Köylere kadar inerek her noktaya ulaşacağız. Bu zehrin Aydın\'dan uzaklaşması ve Ege Bölgesi\'nde refarens olmasını sağlayacağız\" dedi.

Tüm siyasi parti temsilcilerine de bir çağrıda bulunan Cankurtaran, uyuşturucu sorununun milli bir mesele olduğunu belirterek, \"Evlatlarımız zehirleniyor. Gelin iktidar partisi, muhalefet partisi demeden bu işi hep birlikte çözelim. Evlatlarımızı bu zehirden kurtaralım. Uyuşturucuyla mücadeleyi teröristle mücadele eder gibi sürdüreceğiz. Bağımlılıkla mücadele edeceğiz ve bağımlı olanları da özgürlüğüne kavuşturacağız\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'DE UYUŞTURUCUYA ÇOK KOLAY ERİŞİLİYOR\'

Özellikle, sentetik esrar türü olan \'bonzai\'nin Türkiye\'de çok kolay erişilebilen bir madde haline geldiğini ifade eden Cankurtaran, \"Türkiye\'de bu illeti kullanım yaşı 10\'a düşmüştür. Ülkemizde 80 milyonun 16 milyonu yoksulluk sınırında yaşıyor. Uyuşturucu bağımlılarının yüzde 65\'i ilkokul mezunudur. Yüzde 49.3\'ü ise işsizdir. Yüzde 31.93\'ünün de düzenli bir işi yok. Bunlar o maddelere önce ücretsiz olarak alıştırılıyorlar. Sonra 2-3 TL\'ye derken, bağımlı hâle geldikten sonra da satıcı olup çıkıyorlar. Türkiye\'de uyuşturucuya çok kolay erişiliyor. Biz hükümet ve yerel yönetimler olarak bu işin önünü almalıyız. Her vatandaş ve yereldeki yöneticiler tıpkı Aydın\'da olduğu gibi bu konuya acilen parmak basmalı ve çözmek için uğraşmalıdır\" dedi.

\'BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARIDIR\'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise projenin hayata geçilmesi için çalışmalara kısa sürede başlanacağını ifade etti. Çerçioğlu, şunları kaydetti:

\"Ben kenti yönetirken, bazen bir anne, bazen kadın, bazen de belediye başkanı gözüyle bakıyorum. Son yıllarda hepimizin bildiği gibi çocuklarımız çok küçük yaşlarda uyuşturucu kullanmaya başladı. Buna mutlaka yerel yönetimlerin bir önlem alması gerekiyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konu üzerinde çalışma yapmayı amaçladık. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır.\"

CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ise kentte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uyuşturucuyla mücadele için bir birim oluşturulacağını söyleyerek, uyuşturucuyla mücadelede başarılı olacaklarını inandığını ifade etti.



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