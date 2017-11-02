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Aydın'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'a yarım kilo metamfetamin getirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı

02 Kasım 2017 20:54

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'a yarım kilo metamfetamin getirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.F.E. adlı şüphelinin yurt dışından Van\'a getirilen \'metamfetamin\' adlı yarım kilo uyuşturucuyu teslim alarak, Aydın\'a geldiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, geçen salı günü kente gelen M.F.E.\'yi takip etmeye başladı. Şüphelinin, durdurulmadan kiminle buluşacağı belirlendi. M.F.E., uyuşturucuyu Orta Mahallesi\'nde C.S. ve İ.A.\'ya teslim ederken, polis ekipleri baskın yaptı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Uyuşturucuya ise el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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