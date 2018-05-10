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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

10 Mayıs 2018 00:29

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2\'si tutuklandı. 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat sonrasında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda  ise 65 kök hint keneviri, 262 gram esrar, 16 gram hint keneviri tohumu ile tarihi eser olarak değerlendirilen 9 adet madeni sikke, 8 parça taş ve bronz heykel ele geçirildi.
HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK İÇİN GARDIROP’A ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMİ KURMUŞLAR
Şüphelilerin gardırop içerisinde özel aydınlatma sistemi kurularak hint keneviri yetiştirdiği de belirlendi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. ve H.E.E. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

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