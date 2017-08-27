Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 70 gram metamfetamin, 16 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ile 1 kalaşnikof, 3 tabanca ve 200 tarihi sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Zafer Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir iş yerinde yapılan aramada, 70 gram metamfetamin, 16 gram esrar ve 56 uyuşturucu hap ile 1 kalaşnikof, 42 kalaşnikof mermisi, 3 tabanca ve bu tabancaya ait 131 mermi, 11 av tüfeği kartuşu ve 200 tarihi sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahipleri Gülistan Ö. ile Mesut Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.