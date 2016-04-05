Aydın'da üç polis karakolun önünde bıçaklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahsın bıçaklı saldırısı sonucu üç polis memuru yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, öğle saatlerinde İncirliova ilçesinde bağlı Acarlar Mahallesi’nde bulunan poliskarakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acarlar Polis Karakoluna elindeki bıçakla gelen ve akli dengesi yerinde olmadığı ifade edilen Taner N. İsimli şahıs, görevli polis memurlarına saldırarak elindeki bıçağı rastgele olarak sallamaya başladı. Bıçaklı saldırıda Taner N’yi engellemeye çalışan komiser yardımcısı M.A.K. ile polis memurları M.Ö. ve M.A. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polis memurları ambulansla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı suç aleti bıçağıyla birlikte gözaltına aldı.